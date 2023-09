Alumnos de la escuela 13 asisten de forma desdoblada a clase por problemas en los baños

"Los chicos tienen clases reducidas, se tienen que turnar porque los baños son un desastre, también en las rejillas de los patios que hubo lesiones. Estamos así hace dos semanas, pero las perdidas en los baños viene de hace tiempo, no tienen puertas, los inodoros no tienen tapa, tienen olor a podrido", contó Nancy, madre de un alumno, en diálogo con Canal 8.

Por el momento, no tienen respuestas concretas por parte del Consejo escolar. "Llamaron a licitación pero no pasó nada. No hay solución", añadió la madre.

En tanto, Silvia, madre de una alumna de sexto año, contó que su hija hoy no tuvo clases y sólo asistió dos días de la semana pasada.

Así se encuentran los baños

