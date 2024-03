Amplio despliegue con foco en Plaza España y Parque San Martín para controlar festejos del UPD

Se esperan las concentraciones más importantes durante la madrugada y hasta el amanecer en Plaza España y Parque San Martín, habituales puntos de encuentro de los jóvenes que previamente suelen realizar reuniones en salones o domicilios particulares.

Desde la Secretaría de Seguridad del municipio se anticipó una presencia importante no solo en estos y otros espacios públicos sino también las recorridas para atender eventuales denuncias por actividades en lugares que no estén habilitados o donde ese tipo de actividades no estén permitidos.

El titular de esa dependencia, Rodrigo Goncalves, confirmó que dispondrán de móviles y personal de Patrulla Municipal, Dirección de Tránsito, Defensa Civil y Cruz Roja para atender esta particular situación que da en esta fecha y se convirtió en tradición, además de un escenario a atender especialmente por la cantidad de jóvenes que se movilizan y eventuales situaciones de riesgo, tanto en las reuniones privadas como al momento de coincidir en los lugares públicos.

UPD.PNG

El UPD es un festejo que se instaló en la última década y lleva a los alumnos que inician su último año de secundario a pasar la noche en grupo, para llegar a primera hora del día a las escuelas con disfraces, bombos y otros elementos para llamar la atención de sus compañeros, docentes y autoridades.

“Es una situación que debemos atender porque los chicos se movilizan, se reúnen y los padres también son parte ya que colaboran en contratarles salones”, señaló Goncalves.

Confirmó que Plaza España se convierte cada año, para esta fecha, en el principal punto de encuentro de los distintos grupos de estudiantes. Allí se concentrará el mayor esfuerzo del operativo, tendiente a mantener una situación de orden en la medida de las posibilidades.

Por el momento no se dispuso corte de tránsito vehicular sobre esa zona y, según se informó a Ahora Mar del Plata desde la Secretaría de Seguridad, la medida se dispondrá en la medida que la concentración de alumnos amerite tomar esos recaudos adicionales para asegurar condiciones y reducir situaciones de riesgo para ellos y los automovilistas y transeúntes que circulen por esa zona.