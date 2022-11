Anticipan lluvia, granizo y vientos fuertes para el domingo en Mar del Plata

Se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 milímetros, pudiendo ser superados de forma localizada. Para la madrugada de lunes esta situación continuará y, además, se espera viento del sudoeste con velocidades entre 40 y 50 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 75 km/h.

Ante cualquier dificultad, los vecinos pueden comunicarse telefónicamente al 103 (Defensa Civil), 107 (SAME), 911 (Policía) o al 100 (Bomberos).

Recomendaciones a tener en cuenta

- Asegurarse de sacar los residuos en los horarios estipulados; no depositarlos en lugares que interfieran en un normal escurrimiento de agua una vez comenzada la lluvia.

- Si no es necesario, una vez que comience el desarrollo del mal tiempo, no desplazarse por la calle; caso contrario elevar los cuidados. Si se maneja un vehículo, antes de hacerlo verificar que funcionen todos los elementos de seguridad y manejo (luces, limpiaparabrisas, desempañador, frenos, etc.).