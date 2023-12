Anuncian "muy alto" riesgo de propagación de incendios en Mar del Plata

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/munimardelplata/status/1734250150212628826?s=48&t=CKbsWt8f5yhgo1qq9_faZw&partner=&hide_thread=false Para este lunes y martes el riesgo de propagación de incendio en General Pueyrredon será muy alto. Extrema los cuidados para prevenir situaciones de peligro:



En principio recomendaron: "No quemar pastizales, restos de poda o residuos. No tirar colillas de cigarrillos por las ventanas o balcones. No arrojar basura, botellas o vidrios en terrenos baldíos y encender fogatas en áreas permitidas y nunca te olvidar apagarlas".