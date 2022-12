Apareció la silla de ruedas del joven discapacitado: la explicación de la persona que se la llevó

Con la viralización de la búsqueda, el hombre pudo contactar a la madre del joven y dijo que se la devolvería. Al encontrarse con la mujer, explicó que la encontró "sin nadie" y que quiso resguardarla para buscar a sus propietarios a través de las redes sociales.

image.png

"Le agradecemos un montón porque es la movilidad de mi hijo", reconoció Julieta, la mamá de Andrés, en diálogo con Ahora Mar del Plata.

Según supo este medio, la silla se encuentra en "perfectas condiciones", tal como se la llevaron.

"Hicimos una cuadras y me di cuenta que no había cargado la silla de ruedas en el vehículo. Llamé a una vecina para que me la guardara, pero cuando salió a la calle ya no estaba", había contado la mujer en diálogo con Mardel Directo, el programa de Canal 8.