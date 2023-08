Apareció Rodrigo: se comunicó desde cercanías del Obelisco y ya está en regreso a casa

Tanta espera, tantos temores pero siempre tanta esperanza acompañaron a Carla y Alfredo que, este mediodía, recibieron la noticia más esperada: apareció Rodrigo , su hijo, que había emprendido una aventura de mochilero y del que no tenían mayores novedades desde comienzos de estas semana.

“La idea que tenía él era tomar el tren para venir a Mar del Plata”, dijo Carla, la mamá, cuando había agitado redes sociales y Red Solidaria para que los ojos del país estén atentos para ver si lo encontraban en algún lugar.

rodrigo 1.jpg

Era, contó ella, el primer viaje de este tipo que Rodrigo hacía. Se comunicaba a diario, incluso cuando ya no tenía su propio teléfono. Siempre encontraba quien le prestara unos segundos de línea para avisar que todo marchaba bien. Así hasta el silencio, que preocupó a todos hace unos días.

Este martes le habían robado la mochila. No se lo contó a los padres pero si a su hermana, a la que le confió el dato con la condición de no contarle a los padres para que no se preocupan.

“Al final se pudo encontrar con su tío muy cerca del Obelisco y ya está en viaje a casa”, contó Carla a Ahora Mar del Plata, a la espera del arribo de su hijo, previsto para últimas horas de esta tarde.