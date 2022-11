ARA San Juan: familiares de los submarinistas reclaman un feriado nacional y celeridad en la investigación

Tras asistir a una misa que ofreció el Obispo Gabriel Mestre, con la presencia de Guillermo Montenegro, algunos familiares hablaron con la prensa.

Graciela y Juan, padres del Suboficial segundo Daniel Adrián Fernández, coincidieron en que "no tienen palabras" para definir lo que sienten este día. "Era lo más preciado y lo que más amaba. Un día antes de marcharse cenamos con él, su señora y sus dos hijas y no volvió", lamentó su madre.

"Vamos a esperarlo toda la vida, nos queda aprender a vivir con el dolor y cuidar a nuestras nietas", sostuvo la mujer e insistió que "se fue muy joven y dejó una familia destruida".

El padre del submarinista nacido en Punta Alta, que construyó su vida en Mar del Plata, junto a su esposa Natalia y sus hijas Isabella y Sofía, afirmó que sienten el reconocimiento de la sociedad cuando ven un prendedor que llevan con su rostro "a todos lados". "En Estados Unidos y otros lugares los homenajean permanentemente. Es inmenso cómo todos están pendientes de los chicos y queremos que se sepa qué les pasó", indicó.

Asmismo, pidieron que "este día sea feriado nacional y que se los reconozca mucho más en toda la sociedad".

Su hermana Lorena Paola lo despidió conmovida en su cuenta de Facebook: “Te amo con todo mi ser. Y para toda la vida. Te voy a extrañar, la vida no va a ser la misma sin vos. Pero sé lo que me dirías en este momento: que sea fuerte y que siga adelante. Te fuiste a lo grande; movilizaste al mundo entero porque un alma como la tuya no podía ser menos, no podías irte sin quedar en los corazones de miles de personas. En especial de aquellos que tuvieron el honor de conocerte. Te amo Daniel. Te amo hermano. Adiós”.

Zulma Burgos, madre del Teniente de corbeta Jorge Luis Mealla, oriundo de San Salvador de Jujuy, contó que se había instalado en Mar del Plata "con mucha ilusión" y que su última travesía fue su segundo viaje oficial a bordo de un submarino.

"Ya pasaron cinco años y la causa no avanzó; hay dos juicios pero no sabemos nada", contrastó.

La última vez que hablaron con él fue el 6 de noviembre cuando estaba en Ushuaia. Jorge les había dicho que tenía el plan de regresar a Mar del Plata y luego viajar a Jujuy para pasar las fiestas de fin de año y las vacaciones junto a sus padres y sus tres hermanos menores.

Mabel Castillo, hermana del Cabo principal Enrique Damián Castillo, evaluó que "cada aniversario lo vivo con mucha tristeza por todo lo que pasó este tiempo, la perdí a mi mamá en la lucha, que murió sin saber lo que le pasó a su hijo ni despedirse como se merecía".

"Él sigue en nuestra memoria y nuestros corazones. Todos los días vivimos con este dolor. Sentimos el acompañamiento de la sociedad y agradecidos con todas las familias que lo tienen presente pero no vemos avances en las causas que investigan las causas del hundimiento ni el espionaje. Siempre se maneja la misma información", amplió.

Consultada por los reclamos puntuales a la Justicia, señaló que "queremos saber qué les pasó"

Había nacido en Ingeniero Budge, partido de Lomas de Zamora, el 2 de diciembre de 1981 y se había radicado en Mar del Plata. Estaba casado con Anabela Aguirre y tenía una pequeña hija, a la que le decía Luci. “Este es nuestro superhéroe, hija. Fuerza, mi amor, fuerza!”, escribió su esposa en las redes junto a una foto de Castillo. Ella dijo que era el único de los 44 tripulantes del ARA San Juan que no era submarinista.

Sus familiares pidieron que este día se recuerde como un feriado nacional y que se hagan jornada especiales en las escuelas: "Los más chicos tendrían que saber todo lo qué pasó, quiénes fueron los tripulantes y qué sueños tenían".

Ester Rojas, madre del Cabo principal Luis Alberto Niz -ascendido a Cabo Principal post mortem-, agradeció principamente el acompañamiento de la gente de Mar del Plata y lamentó que su hijo se haya muerto "en la mejor etapa de su vida".

Era oriundo de San Miguel, provincia de Buenos Aires. Nacido el 19 de agosto de 1990, había llegado a la Armada Argentina el 17 de febrero de 2011. Su infancia y adolescencia la vivió en Capilla del Señor. Fue alumno de la Escuela Primaria N° 1, donde cursó sus estudios hasta el noveno año de EGB. En esa escuela funcionó en lo que hoy es la Sede del Centro de Educación Física N° 159 institución a la que su comunidad eligió se le imponga el nombre de “Cabo principal Luis Niz”.

Se había unido a la tripulación del ARA San Juan luego de ser promovido en 2016 obteniendo el promedio más alto en el curso de submarinista. Iba a casarse con la soldado también de la Marina, Alejandra Morales el 7 de diciembre de 2017.