Asdemar: un constante trabajo de inclusión y empatía con jóvenes con síndrome de down

Asdemar, la Asociación Síndrome de Down Mar del Plata, trabaja para generar la inclusión de los jóvenes con esta condición genética, llamada trisomía 21. Lleva más de tres décadas de labor y uno de sus grandes hitos es el servicio de pastelería y cafetería que brindan en distintos puntos de la ciudad y en eventos.

Fue fundada oficialmente en 1991, sin embargo, la labor de su presidenta, María Ester Abraham , comenzó 11 años antes. La asociación civil sin fines de lucro nació por voluntad de un grupo de padres que decidieron unirse para aprender, enseñar, instruirse y alentar a los profesionales , docentes y a sociedad a dar las mismas posibilidades de educación y vida que tienen todos los niños, a sus hijos con síndrome de down.

“Mi compromiso comienza el 17 de diciembre de 1980, cuando nació mi hija, María Delfina”, expresa a Ahora Mar del Plata. “Después de unos años de acomodarme, de pensar, de llorar, de ver cómo seguía todo, empecé a trabajar en lo que no existía en Mar del Plata. Hasta ese momento sólo estaba El Portal del Sol”, recuerda.

Desde entonces, la fundadora de Asdemar viajó a distintos lugares del mundo, conoció a profesionales de Estados Unidos y Europa y regresó al país con información más que valiosa: una profesional de Italia le contó que el 90% de los chicos con síndrome de down que trataba sabían leer y escribir. De esta manera, una de las iniciativas fue brindar clases de lectoescritura. “No existía en ese entonces una idea clara sobre si podían leer y escribir”, explica.

Luego trabajaron para que los chicos y chicas con síndrome de down fueran incorporados a las escuelas comunes. “Costó un montón, porque había muchas cosas que no se sabían. Todos aprendemos mejor cuando iniciamos desde chicos y en este caso existía un preconcepto de que no podían aprender más allá de cierta edad”, señala.

Asdemar, en la actualidad, trabaja para 45 chicos con síndrome de down. Todo se hace a partir del trabajo de familiares y empleados que están “entrenados con conocimiento sobre las personas que tienen que tratar, para comprenderlos y tener paciencia, y acompañarlos en el aprendizaje”:

image.png María Esther y su hija, María Delfina.

Cafetería para la inclusión

Dispuestos a generar más espacios para los jóvenes, buscaron la inserción laboral, donde pudieran ayudar a los jóvenes "en su rehabilitación y autonomía". Así, Asdemar abrió una confitería en Catamarca entre Vieytes y Paso, al lado de donde funciona la casa educativa de la asociación. Allí, en el "Paseo del encuentro", los jóvenes aprenden el oficio. "La idea no es que todos sean pasteleros, cocineros o camareros; el fin es que la gente comparta con ellos una conversación, salir de los talleres cerrados. Y que la sociedad también aprenda de ellos”, remarca.

La propuesta se expandió y hoy también cuentan con cafeterías en el Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias (CEMA) y en el hall central del Palacio de Tribunales. “Abrimos distintos lugares y sensibilizando a distintas personas, de ámbitos diferentes”, sintetizó. Y la respuesta de los jóvenes genera satisfacción: “Algunos se enganchan muchísimo, conversan con todo el mundo”.

Compartir la vida bajo un mismo techo

Asdemar adquirió también una casa en Hipólito Yrigoyen al 4000, que fue utilizada en 2019 para el proyecto "Compartiendo la vida", un intercambio que se realizó a través de la Universidad Nacional de Mar del Plata con universidades extranjeras. “Vinieron dos estudiantes de Psicología de Colombia y una de Ciencias Políticas de Vrasil. Tres de nuestras chicas compartieron esta casa y las rutinas, salían a pasear los fines de semana. Fue una experiencia buenísima, les encantó. Fue un paso adelante para que los jóvenes con autonomía pudieran compartir la vida con otras personas”, destaca Abraham.

Esta iniciativa lamentablemente se frenó por la pandemia y desde entonces no se volvió a realizar. Sin embargo, la asociación tienen otro proyecto en mente. “Estamos encaminando hacer otro tipo de intercambio, de otras dimensiones. Estamos trabajando en eso...”, expresa la presidenta de Asdemar.

Salida laboral

“Tenemos un grupo de diez personas en puestos competitivos, con su propio empleo en una empresa o entidad”, señala con orgullo la fundadora de Asdemar. Una de las jóvenes trabaja en el Centro de Bioquímicos, otros tres en la Municipalidad, dos en una marca de ropa de surf, dos en una distribuidora de golosinas y dos que hacían trabajo de jardinería en uno de los cementerios.

Abraham describió: “Cuando se presentan oportunidades de trabajo vamos al lugar, miramos un poco, vemos qué labor deberían hacer y hablamos con todo el personal sobre la persona que va a trabajar con ellos”.

Esta posibilidad se suma a las cafeterías y el servicio de catering en eventos, congresos y capacitaciones de empresas. “El vínculo con los trabajadores, con la gente, crea una empatía y eso mejora el lugar laboral”, destaca.