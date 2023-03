Atención: cinco cortes de luz previstos para este miércoles en Mar del Plata y Batán

Obras en Mar del Plata:

• De calle Avellaneda a calle Gascón y de calle General Paz a calle Alvear en el horario de 13:00 a 16:00.

• Calle Alberti (par) e/ Corrientes y Entre Ríos en el horario de 8:00 a 10:00.

• De Av. Constitución a calle Mariani y de calle Artigas a calle Chubut en el horario de 8:00 a 11:00.

• De calle Posadas a calle Acha y de calle Carasa a calle Bouchard en el horario de 9:00 a 12:00.

Obras en Batán:

• Calle Larraya (ex 33) e/ Colectora y Diagonal Mar del Plata (ex 52) y calle Colectora e/ Padre Mugica (ex 35) y S. Allende (ex 46) en el horario de 8:15 a 11:15.