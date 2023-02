Atención: cinco cortes de luz programados para este jueves en Mar del Plata

Obras en Mar del Plata:

• Av. Prefectura Naval Argentina (ex 1000) e/ B/P Don Tomás Roldán (ex 1005) y B/P Estrella del Sur (ex 1007) en el horario de 8:00 a 10:00.

• De calle Magnasco a calle Rateriy y de calle 12 de Octubre a calle Irala en el horario de 8:30 a 10:30.

• Camino Negro (Sauce Corto S.A., Kiwi de Argentina S.A., Smart 7678 S.A., Estancia La Maceta, Estancia La Miritxu S.A., El Cisne, Malal Hue, Escuela Primaria N° 17, Jusafe S.A.) en el horario de 9:00 a 13:00.

• De calle González Guerrico a calle Tetamanti y de calle Nápoles a calle Catriel en el horario de 9:00 a 12:00.

• Camino Viejo a Miramar zona de Cuatro Tranqueras (Urquía, Rampi, Iglesias, González y Campo Noble S.A.) en el horario de 14:00 a 18:00.

En Labardén:

• Zona Rural en el horario de 6:00 a 12:00.