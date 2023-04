• De Santa Fe a Mitre y de Larrea a Formosa en el horario de 9:15 a 10:15.

• Usuarios de Edificio Carasa N° 1995 en el horario de 10:00 a 11:30.

Batán

• De R. Balbín (ex 44) a Oro Negro (ex 36) y de J. Ríos (ex 31) a Las Charitas (ex 23) en el horario de 9:30 a 11:30.