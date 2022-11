Audiencia judicial aportó solución momentánea para madre de un niño con autismo que iba a ser desalojada

Claudia Palas, abogada de Natalia Soledad Vázquez, confirmó a Ahora Mar del Plata que este mediodía se desarrolló una audiencia que finalizó en primeras horas de la tarde.

“Fue muy favorable”, dijo y aseguró que representantes de la administración provincial y el municipio de General Alvarado atendieron la situación, entendieron el reclamo y como primera salida acordaron otorgarle un subsidio “para pagar la pieza en la que viven, hasta tanto pueda logra estar en el listado de una vivienda que le ofrece esa comuna y se la otorguen”.

Sus hijos tienen 13 y 9 años. En la actualidad, según informaron, abonan por ese inmueble un total de 15.000 pesos mensuales en concepto de alquiler, a lo que deben sumar otros gastos constantes en concepto de servicios, en especial energía eléctrica.

“Lo que se logró es en principio una primera solución”, confió la letrada, que confió en que este caso pueda tener el avance pretendido y se llegue a una resolución que permita a esta familia tener su propiedad sin volver a pasar por estos sobresaltos.

Palas había presentado en tribunales un amparo habitacional, de manera que impidió en tres oportunidades que la mujer y sus dos hijos fueran desalojados. El municipio aportó el dinero para salvar esas mensualidades pero lo cortó, según confirmó la abogada.

Vázquez tiene además la complicación de no poder salir a trabajar porque debe cuidar a sus hijos, en particular al mayor, que si bien está escolarizado requiere atención especial. "El padre de los niños no se hace presente", explicó la abogada.

La comuna de General Alvarado le había asignado a la mujer un lote, como primer paso para tener su propiedad. Pero la solución ofrecida no resuelve el problema ya que Vázquez no cuenta con los recursos ni las condiciones para construirse allí su casa.