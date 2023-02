Aumentaron los rescates de personas que pescan en kayak y hay preocupación de guardavidas

Son cada vez más las personas que se meten al mar a pescar en kayak en Mar del Plata y deben ser rescatadas por guardavidas. Pablo Junakovic , que trabaja en Playa Cardiel, reconoció que “ aumentaron los rescates . Es un elemento para divertirse y muchos están bien equipados, pero hay algunos que lo usan para pesca artesanal y se confían mucho y no llevan chaleco, teléfono o ancla”.

“Tuvimos un rescate importante a ocho kilómetros de la costa. Llegamos al lugar y estaba la embarcación dada vuelta y no había ningún tripulante. Teníamos miedo que se hubiera fondeado. Había una red con casi 200 kilos de pescado, pero no estaba la persona. Por suerte había entrado un amigo con otro kayak y lo rescató”, relató con preocupación en el móvil de Teleocho Informa.

“Estamos muy lejos y muy solos”, reconoció luego. Además, apuntó a la “falta de conciencia de la gente”. Para fundamentar su expresión contó que “dos personas trajeron un kayak inflable, el mar estaba en buenas condiciones, tenían su chaleco salvavidas, pero no preguntaron nada. Nos pusimos en guardia, los empezamos a mirar, el viento cambió y les tuvimos que ir a decir que salieran por la otra playa porque no iban a poder volver. Si los hubiéramos dejado que intenten volver se iban a golpear contra las piedras. El turista se creé que las sabe todas”.

Luego, fue más allá y, al volver a referirse al tema de los pescadores, profundizó que “no hay una reglamentación sobre kayaks. El que se mete a pescar corre muchos riesgos, pero tener una embarcación es más caro. Muchas personas están ganándose la vida con este tipo de pesca”

“Si salís en una bajada náutica habilitada, el dueño tiene registro y te va a esperar, pero hay otras salidas y se meten en cualquier lado. No es culpa de Prefectura que los kayaks salgan de cualquier lado, depende de la responsabilidad de cada uno”, explicó el guardavidas.