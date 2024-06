Aumento de boleto: el viaje en los recorridos suburbanos más lejanos llegará a casi 1.500 pesos

El valor de 940 pesos ubicará a Mar del Plata entre los cinco boletos más caros de todo el país, detrás de Pinamar, Centenario, Corrientes y Bariloche, y en un mismo escalón entonces con General Roca, Santa Fe, Rosario y Paraná.

Pero en el caso del boleto suburbano asomará a uno de los valores más altos dentro de este mercado del servicio público. Mientras Pinamar tiene el más caro, en 1591 pesos, en General Pueyrredon llegar a extremos como Chapadmalal, Sierra de los Padres o Batán tendrá un costo de 1491,62.

Según las líneas y el recorrido, hay una escala de valores diferenciada que también se aplicará a partir del próximo 1° de julio y quedará de esta manera:

Línea 717: 1) Itinerario: Desde Ex Estación Terminal de Ómnibus hasta Colinas Verdes (Ruta 226) y viceversa: Ex Estación Terminal - Km 13 Ruta Nacional 226 y viceversa : 1227,28 Ex Estación Terminal - Km 6 del camino del Consorcio Vecinal a partir del Km. 10 de la Ruta 226 y viceversa 1227,28 Ex Estación Terminal - Country Club Sierra y viceversa: 1344,11 Ex Estación Terminal - Km 11,9 del Camino del consorcio vecinal a partir del Km 10 de la ruta 226 y viceversa: 1344,11 Ex Estación Terminal - Barrio San Carlos y viceversa: 1491,62 Ex Estación Terminal - Jardín de Infantes Nro. 7 de Sierra de los Padres y viceversa: 1491,62 Ex Estación Terminal - Colinas Verdes y viceversa: 1491,62 b) Urbanos Mixtos

Líneas 715 y 720: 1) Boleto Urbano: de Estación Chapadmalal a Batán y viceversa: 940,00 2) Boleto Urbano: De La polola a Batan y Viceversa 940,00 3) Desde I.N.A.R.E.P.S. (ex Cerenil) hasta Ex- Estación Terminal de Ómnibus y viceversa: 940,00 3) Boleto Urbano mixto 1ª Sección: Ex Estación Terminal de Ómnibus a Batán y viceversa 1227,28 2ª Sección: Ex Estación Terminal de Ómnibus a Estación Chapadmalal y viceversa: 1344,11 3a Sección: Ex Estación Terminal de Ómnibus a La Polola y viceversa: 1491,62

Línea 511: Ramal a Colonia Chapadmalal: 1) Boleto urbano: desde Av. Luro y Ramón Carrillo hasta Playa La Serena y viceversa: 940,00 2) Desde Playa La Serena hasta Col. Chapadmalal y viceversa 940,00 3) Boleto Urbano Mixto: desde Av. Luro y Ramón Carrillo hasta el Hotel Nro. 5 de Colonia Chapadmalal y viceversa: 1227,28 4) Boleto Urbano Mixto: desde Av. Luro y Ramón Carrillo hasta San Eduardo del Mar y viceversa: 1344,11 5) Boleto Urbano Mixto: desde Av. Luro y Ramón Carrillo hasta San Eduardo del Ma fin del partido 1491,62 .

Línea 511: Ramal Acantilados Golf Club 1) Boleto Urbano: desde Av. Luro y Ramón Carrillo hasta Av. Mario Bravo y Av. Edison y viceversa: 940,00 2) desde Av. Luro y Carrillo hasta Playa La Serena y viceversa 940,00 3) Boleto Urbano Mixto: desde Av. Luro y Ramón Carrillo hasta Los Acantilados Golf Club y viceversa: 1008,82.

Línea 511: Ramal Acantilados por Serena 1) Boleto Urbano: desde Av. Luro y Ramón Carrillo hasta Av. Mario Bravo y Av. Edison y viceversa: 940,00 2) desde Av. Luro y Carrillo hasta calle 481 y viceversa 940,00 3) Boleto Urbano Mixto: desde Av. Luro y Ramón Carrillo hasta Calle 515 y viceversa: 1008,82.

Líneas 542 y 543: 1) Boleto Urbano: De Av. Juan B. Justo y Av. Carlos Gardel al Barrio 2 de Abril y viceversa: 940,00 2) Boleto Urbano Mixto: de Av. Juan B. Justo a Estación Camet y viceversa: 1008,82 3) Boleto urbano mixto : de Av. Juan B. Justo a fin de recorrido y viceversa: 1227,28 IV) Línea 525: Ramal Valle Hermoso 1) Boleto Urbano: desde Barrio Parque Hermoso hasta cualquier punto ubicado dentro del área urbana y viceversa: 940,00 2) Boleto Urbano: desde cualquier punto ubicado dentro del área urbana hasta Valle Hermoso y viceve