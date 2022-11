Aumento de casos de Covid: el Gobierno aseguró que no habrá restricciones

La ministra de Salud, Carla Vizzotti , aseguró que no va a haber restricciones pese al aumento de casos de coronavirus que se viene registrando en las últimas semanas y remarcó que no hay riesgos de tensión o desborde del sistema de salud , al tiempo que insistió sobre la necesidad de que la población se aplique los refuerzos de la vacuna contra el virus.

"Tenemos circulación no solo de Sars COV 2 sino de influenza A, B y también de los otros virus, para los cuales no hay vacunas. Así que la situación es totalmente diferente a otros años. ¿La pregunta es si va a haber restricciones? La respuesta es no. ¿La pregunta es si hay riesgos de tensión o desborde del sistema de salud? La respuesta es no", dijo Vizzotti, al participar de una conferencia de prensa en la Casa Rosada, tras la reunión de Gabinete.