Aumento del boleto: Movilidad Urbana aprobó delegarle la facultad al intendente

Tras la lectura, intercambio de posturas y aprobación de algunos puntos del día, llegó el momento fuerte de la jornada. Pasadas las 10, comenzó el debate del punto del aumento del boleto, que ya había tenido algunos capítulos anteriores.

En aquel entonces “el informe de la Cametap arrojaba un boleto a 854 pesos, y sin subsidios a 961 pesos”, introdujo Volponi. “Esto es muy dinámico, las condiciones van variando mes a mes”, aclaró. Finalmente, refirió que el estudio de costos del gobierno municipal arrojó el precio a 786, 23.

“La Cametap explica que a su pedido le falta agregar la paritaria que están llevando adelante los choferes y eso dificulta que en el corto plazo haya una tarifa que equilibre el sistema”, explicó Volponi.

“Este escenario que viene muy complejo, se nos dificultaría el día a día para dar una respuesta para el equilibrio del sistema en esta emergencia del transporte. Por eso decidimos replicar y creemos que la mejor manera de resolver este escenario sería entregarle las facultades al intendente para que defina las tarifas”, afirmó luego.

“Se van a tener que hacer cargo reclamándole al gobierno nacional que observe y ponga equidad en los subsidios para el Interior del país”, confirmó.

El concejal Diego García, representante del Bloque Unión por la Patria, dijo que no están de acuerdo con el valor que propone el Ejecutivo y que “es una sorpresa que se vuelva a pensar en darle las facultades al intendente y que no pase por acá. Nosotros lo que vemos es una incongruencia y números que no coinciden porque reconocemos más de lo que envía la Cametap, por ejemplo, en los pasajeros transportados donde hay 5 millones de diferencia”.

“Cada vez tenemos menos usuarios, no hay estrategia, es un mal servicio. Necesitamos que el Ejecutivo envíe el pliego para discutir el servicio”, explicó. “El intendente está peleando solo por el tema de los subsidios, le decimos que cuente con la oposición que vamos a estar al lado de él”, aclaró antes de confirmar el voto en contra.

Cecilia Martínez, edil de Crear más Libertad, a su turno manifestó la abstención y explicó que “el transporte lo sufre la ciudadanía. Cuando se hace un análisis del pésimo sistema, nos parece mucho mejor que los subsidios vayan a la gente en la tarjeta SUBE en vez de a los empresarios. Si es malo para las empresas, si no les da ganancia, no se presentarían a las licitaciones”.

Volponi, luego, tomó la palabra y dijo que “claramente hay diferencias entre los estudios de costos, pero el Ejecutivo trabaja con el pliego, y esa referencia es sobre la que nos ponemos a trabajar”.

Luego, destacó que “vemos un informe claro y nos valemos hace muchos años en el Concejo Deliberante. El escenario es inflacionario en aumento y el subsidio en la tarifa de colectivo previo a la pandemia ocupaba el 30% del boleto, y esto se fue erosionando y hoy es del 10%. Hay un deterioro”.

“Tenemos un análisis de costo hecho en el bloque con el número que nosotros creemos que debería tener el boleto”, contestó García. “Alguno está haciendo mal los números”, lanzó. “Hay una diferencia de 25 unidades”, aseguró. “Obviamente que los empresarios quieren ganar plata, lo que tenemos que discutir es el sistema, cómo mejorarlo”.

Desde el bloque Coalición Cívica - ARI - Mar del Plata, Angélica González, por su parte, dijo que “me llegó la información de que el Sindicato de Choferes solicitó para marzo un básico de 972 mil pesos lo cual nos daría un valor de 912 pesos si lo agregamos al estudio de costos. Este jueves podría quedar sancionada la ordenanza y la facultad del intendente, Guillermo Montenegro, se extendería hasta el 31 de diciembre de 2024.

Días atrás, la cámara que nuclea a las empresas de colectivos (Cametap) solicitaron aumentar la tarifa del boleto a 1071,35 pesos debido a la eliminación del Fondo Compensador del Interior decido por el Gobierno nacional.

Luego, el sábado la Subsecretaría de Movilidad Urbana del municipio presentó un nuevo cálculo técnico de la tarifa del transporte público de pasajeros, que arrojó un valor de 786,23 pesos.