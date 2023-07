Bullying y demanda millonaria: ¿Qué dijeron los directivos del colegio marplatense?

“La legislación vigente de la escuela se ha cumplido plenamente, es más que la adecuada, hay cantidad de preceptores cuidando a los alumnos en los recreos y en las aulas porque tenemos una comunidad muy grande, hay casi 600 alumnos en el turno mañana. Los docentes están compenetrados con lo que pasa”, aseguró.

“El fallo trastoca a la escuela, la pone en una situación que yo no diría de rodillas, pero si no nos ayuda el seguro, es complejo. La escuela no maneja esos montos”, afirmó. “La escuela se maneja con una legislación y el establecimiento está asegurado contra todo tipo de situaciones, y esta es una de ellas”, dijo luego.

“Lo que hemos tratado de hacer es contactarnos con la parte que ha hecho la demanda para llegar a un arreglo. No vamos a cuestionar la sentencia, pero espero que podamos ser escuchados y nos ayuden los organismos”, contó luego ante el móvil de Teleocho Informa.

“Intentamos contactarnos con la parte favorecida de este juicio para que se nos permita acomodar nuestra economía y posibilidades a este fallo que nos sorprendió. La escuela existe y evoluciona hace 30 años. La escuela está subvencionada en su totalidad. El riesgo es que uno se siente afectado profundamente en sus tareas diarias, porque si bien no esperamos recompensas, nos dicen que somos responsables de algo que intentamos hacerlo muy bien”, comentó.

Carlos Paletti, el director que tomó el cargo recientemente por lo cual no era directivo cuando sucedieron los hechos, dijo se dieron en la pandemia. “Nos sensibiliza al máximo, nos solidarizamos con la familia y la estudiante, estamos a favor de cualquier rechazo al hostigamiento, acoso o bullying”.

“El adolescente está en una etapa de expresión de sentimientos a flor de piel y hay desarrollo de subjetividad, por eso necesitan nuestro apoyo. Respondemos a los requerimientos, estamos en contacto con las familias, hacemos trabajos en conjunto”, analizó.

Sobre la posibilidad de que un caso llegue a su despacho y los pasos a seguir, el directivo explicó que “en un principio, las relaciones interpersonales son algo de constante evolución. Los protocolos que teníamos en nuestra época, cambiaron. Hoy con las redes sociales no todas las relaciones se dan en el ámbito presencial, muchas comienzan y terminan en las redes y entre medio aparecen todos elementos. A nosotros nos toca ser continuadores de la tutela en el cuidado de los estudiantes, actuamos reservando la identidad y escuchando la inquietud, después comunicamos a la familia y empezamos a trabajar con los grupos”.

Allí volvió a tomar la palabra el apoderado y explicó que “la alumna ya egresó, y se desempeñó tan bien que fue abanderada de la escuela, por eso nos sorprende más todavía”.