Buscan médicos para el sistema de salud municipal: "Cada vez se agrava más la situación"

La secretaría de Salud del Municipio busca incorporar médicos para brindar atención en las guardias de los Centros de Atención Primaria de Salud (CAPS) y el SAME.

"Solicitamos médicos clínicos al sistema de guardias, tanto de los CAPS como del SAME. Tenemos dos modalidades de contratación, una es la planta permanente que depende de las vacantes y otro es a través de contratos. Esta dirigida a profesionales médicos dentro de coberturas de guardia de 24 o 36 horas, con modulos de 12 horas", explicó Bernabei en diálogo con Canal 8.

La funcionaria también indicó que "hace un tiempo" vienen planteando "que se va agravando cada vez más la situación". La falta de profesionales en áreas claves como tocoginecología, pediatría, clínica médica y medicina general se ha vuelto preocupante.

"Si no hay politicas universitarias y formacion de profesionales, dentro de 3 o 4 años la situación será más grave", aseguró Bernabei, quien destacó que los recién egresados de la Escuela Superior de Medicina que rindieron el ingreso a una residencia no lo hicieron en estas especialidades. "La situacion economica es trascendental. Si no se modifica el sistema de la salud, vamos a tener graves problemas en la atencion", agregó.

Los profesionales interesados deberán remitir su CV por mesa de entrada de secretaria de salud o mail a salud@mardelplata.gob.ar