Buscan mejorar el ecosistema productivo local

Entre los principales fundamentos del convenio, se destacan brindar mutuo apoyo mediante asesoramiento y capacitaciones; formar equipos de trabajo para acompañar los procesos de Evaluación de Impacto; y realizar capacitaciones abiertas para los vecinos, empresas públicas y privadas.

Además, se busca evaluar en forma conjunta la mejor manera de incorporar nuevas formas e instrumentos que reflejen las necesidades actuales de la sociedad y el ambiente; y también poner al servicio de empresas locales, los programas de Sistema B, a través de la formación y capacitación de los actores que intervengan.

La propuesta de Sistema B apunta a una economía que pueda crear valor promoviendo formas de organización económica que puedan ser medidas desde el bienestar de las personas y las sociedades de forma simultánea y con consideraciones de corto y largo plazo.

Marina Arias, directora ejecutiva de Sistema B Argentina, luego de la firma del convenio, señaló que “la firma de este convenio es la manifestación del intendente Montenegro y sus equipos en avanzar en el desarrollo de las nuevas economías en la ciudad. Buscamos poner en el centro de las decisiones económicas a las personas y el planeta, utilizando la fuerza del mercado como generador de valor social”.

“Para esto Mar del Plata cuenta con un empresariado comprometido y un sector productivo muy rico. Será una extraordinaria experiencia acompañar este desarrollo local contando con el apoyo y trabajo del Municipio para potenciar soluciones socioambientales desde la economía”, agregó.

Por su parte Matias Cosso, director de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la comuna, expresó su agrado por la firma de este convenio: “Es un paso más que damos en la búsqueda de consolidar el desarrollo sostenible en nuestra ciudad. Existe una forma de consumir con responsabilidad, de poder desarrollarnos entendiendo al ambiente como fuente de ese desarrollo y contamos con un amplio espectro de empresas e industrias locales que entendieron que ese es el mejor camino y queremos dotarlos de las herramientas necesarias para que vayan en ese sentido”.

En el mismo sentido, el secretario de Desarrollo Productivo e Innovación, Adrián Consoli, destacó la importancia del camino hacia la sostenibilidad para las industrias locales: “El triple impacto hoy es un objetivo a alcanzar, sea para mejorar las posiciones locales en términos de competitividad o sea para no perderla, porque ya hoy en día existen diferentes mercados a los que no se puede acceder si no se cumplen determinados parámetros”, explicó.