Búsqueda de trabajo: los puestos que más solicitan en Mar del Plata

“Trabajamos con empresas grandes y los requisitos son muy importantes y elevados. La gente no llega a calificar para lo que necesitamos. Por ejemplo, para una firma se buscan repositores con vehículo, más allá del requisito de la libreta sanitaria, y la gente no se anota porque no tiene vehículo”. Amado detalló que también solicitan “técnicos que sepan soldar y carpinteros, personas con oficios”.