CAIPA advierte que la Ley Ómnibus es "nefasta para la actividad pesquera"

“ El proyecto propicia la licitación de las cuotas pesqueras . No tiene en consideración que por ejemplo el langostino es una especie que no se encuentra cuotificada, por lo cual hasta que se logre realizar la misma va a ser imposible licitarla y en relación a la especie merluza, tampoco tiene en cuenta que si el valor que se paga es bajo por exclusiva culpa de la ineficiencia del Estado”, advirtieron en un extenso comunicado.

Señalaron que el proyecto “modifica un sistema que no está cuestionado por ninguno de los operadores del sector, tanto sean empresarios como trabajadores, ni tampoco por las provincias con litoral atlántico, que conjuntamente con el Poder Ejecutivo Nacional tienen representación en el Consejo Federal Pesquero, que, según la ley actualmente vigente, la ley 24.922, es el encargado de definir la política pesquera nacional”.

Un aspecto “grave” es que se plantea “como método para lograr una mejor recaudación el licitar las cuotas de captura, al mejor postor, sin tener en cuenta, como lo dispone el Art. 27 de la ley actual, que para poder obtener una cuota de captura, es necesario primero contar con un permiso de pesca y luego superar la aprobación que realiza el Consejo Federal Pesquero evaluando las inversiones realizadas, la mano de obra ocupada, el promedio de capturas legales realizada por la empresa, el promedio de toneladas de productos pesqueros elaborados por la misma y además, verificar si la empresa tiene sanciones por incumplimiento de la legislación pesquera. Todo eso se deja de lado y se reemplaza por una licitación para lograr una mejor recaudación”.

“No tiene en cuenta que esa misma ley dispone que el Consejo Federal Pesquero es que el establece los derechos de extracción y fija los cánones por el ejercicio de la pesca, lo que demuestra que si el Estado considera que hasta ahora la pesca no brindo regalías convenientes para el mismo, ello ocurre por su propia culpa o negligencia ya que el Estado tiene cinco votos sobre 10 posibles en el Consejo Federal Pesquero y doble voto en caso de empate. ¿Si el Estado tiene esas facultades, porque no las ejercita en el marco de la ley que no está cuestionada?”, apuntaron.

En el texto, también señalaron que se intenta cambiar un sistema que otorga las cuotas por mérito a otro que ofrece una “licitación al mejor postor, sin que se obligue a ese oferente a tener inversiones en barcos y el plantas en tierra y además tener un importante nivel de ocupación de mano de obra argentina”.

“No tuvo en cuenta el autor del proyecto lo que indica el Art. 1, de lal Ley 24.922, cuando expresa claramente que “La Nación Argentina fomentará el ejercicio de la pesca marítima en procura del máximo desarrollo compatible con el aprovechamiento racional de los recursos vivos marinos. Promoverá la protección efectiva de los intereses nacionales relacionados con la pesca y promocionará la sustentabilidad de la actividad pesquera, fomentando la conservación a largo plazo de los recursos, favoreciendo el desarrollo de procesos industriales ambientalmente apropiados que promuevan la obtención del máximo valor agregado y el mayor empleo de mano de obra argentina”, añadieron desde CAIPA

Asimismo, tampoco se puede pescar sin límite, ya que hay uno dispuesto por el Consejo Federal Pesquero en base a la información científica que le brinda el INIDEP.

En otro pasaje del texto, apuntaron que la pesca logró que las exportaciones argentinas superen los U$S 1.800.000.000.-, por año, que por esas exportaciones las empresas abonen retenciones, esto es un impuesto por exportar, que en promedio puede calcularse en un 5% lo que significan U$S90.000.000.- por año, además de haber realizado millonarias inversiones en plantas y barcos en todo el litoral atlántico y generando trabajo en forma directa para más de 40.000 personas y en forma indirecta para más de 80.000, a lo que se debe agregar además, lo que las empresas abonaron por la adjudicación de las cuotas y los cánones de extracción que se abonan todos los años por las capturas realizadas””.

“Si el proyecto original era malo, el proyecto que ahora se propone es también nefasto para la actividad y debemos destacar que, solo a partir del momento que se presentó un proyecto de modificación de la Ley Federal de Pesca, modificando el otorgamiento de las cuotas de captura por un sistema de licitación, se causo un daño gravísimo a toda la actividad pesquera y también a la industria naval, ya que ningún operador pesquero continuará con los proyectos de inversiones o de construcción de barcos si no tiene certeza de si va a poder mantener las actuales cuotas de captura que tiene o si las mismas podrán pasar a un mejor postor, al que, el proyecto de ley no se le exige todas las inversiones, ocupación de mano de obra, etc., que se le exigieron a los armadores nacionales”, concluyeron.