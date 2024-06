"¡Callate, pancho!": el cruce de Azzaro con un hincha de la Selección

El streamer se le rió y quiso correrse del lugar, pero el hombre insistió: “Que no vuelva a pasar porque eso es difícil conseguirlo”.

“Callate, pancho”, le contestó Azzaro, que al ver que otra vez lo estaba grabando, se acercó para apartarle la cámara y ahí se cortó la filmación.

En su canal de YouTube, Azz Contenidos, Azzaro se descargó y brindó detalles de lo que no se vio: “Lo que viví ayer fue espectacular. Habría unos 400 argentinos y la inmensa mayoría se te acerca, te felicita, te habla del laburo que hacés, te pide una foto, un video o te recuerda algo que dijiste en alguna reacción. Y de golpe alguno te grita de lejos ‘Azzaro Bostero’ o ‘vendehúmo’. A mí no me molesta que alguien me critique, porque vivo de eso y está buenísimo. Podés charlar, discutir y llegar a un punto en común o no. Lo que me caliente a mí es el falso guapo”.

Y agregó: “Me molesta el pendenciero que viene y te graba. Primero me filmaba y, cuando veo lo que dice, trato de irme. En otro momento de mi vida quizás actuaba diferente. Hoy estoy con mi mujer trabajando y en otro país. Quiso figurar porque te filma para mandárselo a otro, no es que te lo dice porque lo siente. Si no, hubiera charlado