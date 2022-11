Calles anegadas y árboles caídos: lo que dejó la tormenta en Mar del Plata

El Comité de Emergencias del Municipio intervino en algunos episodios registrados en diferentes puntos de General Pueyrredon como consecuencia de la tormenta que se desarrolló desde la tarde de ayer en la ciudad . Según informaron desde Defensa Civil, este fenómeno meteorológico que afecta a gran parte del sudeste de la Provincia, en Mar del Plata no requirió la evacuación de ningún vecino hasta el momento.

En tanto, se derivaron 16 pedidos a OSSE para la limpieza de pluviales, entidad que se mantuvo de forma permanente en guardia al igual que el resto de las áreas involucradas en la Emergencia, en un trabajo permanente coordinado entre el Municipio, los Bomberos y la Policía de la Provincia.

Asimismo, se solicitó la intervención de Edea en cinco situaciones, mientras que en particular la Guardia Operativa de Defensa Civil intervino en 15 acontecimientos sin registrarse evacuados.

Cabe destacar la importancia del funcionamiento del Comité de Emergencia integrado por las secretarías de Seguridad, Desarrollo Social, Salud, la subsecretaria de Inspección General, Defensa Civil y el SAME en coordinación permanente con la Policía de la Provincia y Bomberos.

Alerta vigente

Durante la tarde y noche de este miércoles, se esperan tormentas, algunas de intensidad fuerte y estarán acompañadas de fuertes ráfagas, ocasional caída de granizo, intensidad eléctrica y abundante caída de agua en cortos períodos. El acumulado de agua caída puede variar de 30 a 50 mm.

Como es habitual en estas situaciones, ante cualquier dificultad los vecinos pueden comunicarse telefónicamente al 103 (Defensa Civil), 107 (SAME), 911 (Policía) o al 100 (Bomberos).

Asimismo, Defensa Civil recuerda algunas recomendaciones a tener en cuenta:

- Asegurarse de sacar los residuos en los horarios estipulados; no depositarlos en lugares que interfieran en un normal escurrimiento de agua una vez comenzada la lluvia.

- Si no es necesario, durante el desarrollo del mal tiempo, no desplazarse por la calle; caso contrario elevar los cuidados. Si se maneja un vehículo, antes de hacerlo verificar que funcionen todos los elementos de seguridad y manejo (luces, limpiaparabrisas, desempañador, frenos, etc.).