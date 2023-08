Camionero arrancó cables y postes en tres cuadras consecutivas: dejó a un barrio paralizado

Testimonio La bronca de un camionero varado por el corte en Luro e Independencia: "Me están matando"

Héctor, uno de los vecinos afectados, contó al móvil de Canal 8 que no sale de su asombro por la actitud del conductor y que un encargado de la firma llegó a las pocas horas para decirles que "se harían cargo de todo". "El daño ya lo hizo; se llevó todos los cables, me arrancó el palo y destruyó mi techo. Ahora espero que no llueva".

Según los vecinos, el camionero "arrancó los cables de tres cuadras seguidas", en una actitud "completamente desaprensiva".

Rápidamente acudió personal de la empresa privada y de Defensa Civil, para delimitar la zona, agilizar las tareas y preservar a los vecinos, conductores y transeúntes.