Canelo Álvarez se disculpó con Messi tras las amenazas: "Me dejé llevar por la pasión"

ÚLTIMA FECHA DEL GRUPO C

ÚLTIMA FECHA DEL GRUPO C Qatar 2022: ¿Qué pasa si Argentina empata en puntos con otro en la tabla?

“Estos últimos días me dejé llevar por la pasión y el amor que siento por mi país e hice comentarios que estuvieron fuera de lugar por lo que quiero disculparme con Messi y la gente de Argentina. Todos los días aprendemos algo nuevo y esta vez me tocó a mí”, escribió Canelo este miércoles en Twitter, en la previa del partido que la Selección argentina jugará ante Polonia en el Mundial Qatar 2022.

Y continuó: “Les deseo mucho éxito a ambas selecciones en sus partidos de hoy y aquí seguiremos apoyando a México hasta el final”.

image.png

De esta manera, el boxeador mexicano terminó con la pelea que se había generado a raíz de un malentendido con un video del capitán argentino en el vestuario.

Cómo surgió el enojo de Canelo Álvarez con Lionel Messi

Después del partido de Argentina vs México el sábado pasado, se viralizó un video del plantel argentino festejando en el vestuario y se puede observar que cerca de donde Messi está sacándose los botines pareciera que está pisando una camiseta mexicana. Lo cual enfureció al boxeador.

“Vieron a Messi limpiando el piso con nuestra playera y bandera ????”, preguntó Canelo en su cuenta de Twitter. Y agregó: “Así como respeto Argentina, tiene que respetar México. No hablo del país (Argentina), hablo de Messi por su mamada que hizo”.

"Canelo" vs. Messi: Así reaccionaron las redes sociales a la polémica | Noticias con Francisco Zea

Aunque el enojo del mexicano no terminó ahí. Minutos más tarde tuiteo: “Que le pida a Dios que no me lo encuentre!!!”, en forma de amenaza al capitán argentino por el supuesto gesto que habría desencadenado la furia del boxeador.

Si bien el video generó polémica entre los mexicanos, el capitán de esa Selección, Andrés Guardado, defendió a Messi y descartó que haya ofendido a su país: “La ropa sucia va al suelo, sea tu camiseta, sea la camiseta del equipo rival, siempre es así. De hecho esa camiseta era la mía, yo se la cambié a Leo y la mía también terminó en el suelo para que la laven”.

Twitter sancionó a Canelo por amenazar a Lionel Messi

La red social Twitter no dejó pasar las violentas expresiones de Álvarez contra Messi, y las reemplazó por una leyenda que dice : "Este Tweet violó las Reglas de Twitter".

Ocurrió este 27 de noviembre, cuando Canelo, después de reprocharle al capitán argentino que estaba "limpiando el piso" con la camiseta de su país, lo amenazó explícitamente con un tuit que la compañía no dejó pasar: "Que le pida a Dios que no me lo encuentre".

Si bien distintas personalidades dialogaron con Canelo para aclarar lo sucedido y bajarle el tono a la polémica, el boxeador siguió firme en sus convicciones e incluso calificó de "pendejadas" a quienes plantearon que Messi no tuvo intenciones de ofender a los mexicanos.

image.png

“Desde que está la playera de México en el suelo ya es un insulto. Déjense de pendejadas de que fue o no fue”, tuiteó Canelo.

Frente a esto, Twitter decidió aplicarle una sanción en las últimas horas, a raíz de las amenazas y la incitación al odio en las cuales incurrió el destacado deportista mexicano.

Las políticas de cumplimiento de la red detallan el procedimiento: "En el período que transcurre entre que Twitter toma una medida de control del cumplimiento y la persona elimina el Tweet en cuestión, ocultamos el Tweet para que el público general no pueda verlo y reemplazamos el contenido original con un aviso en el que se indica que el Tweet ya no está disponible porque incumplía nuestras reglas. Además, esta notificación estará disponible durante 14 días después de la eliminación del Tweet".