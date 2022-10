Capitanes de pesca amenazan con no salir a la campaña de langostino por el impacto de Ganancias en sus sueldos

socLa Asociación Argentina de Capitanes Pilotos y Patrones de Pesca (Aacpypp) anticipó la decisión de no salir a navegar en estas próximas campañas de calamar y langostino por el impacto que sobre sus ingresos tiene el Impuesto a las Ganancias, que alcanza a trabajadores del sector.

Denunciaron que el gobierno “nos ignora” frente a este reclamo que no es nuevo y anticiparon que la consecuencia será que se pierdan los más de 2000 millones de dólares que la industria pesquera genera con estas especies.

Hacen la salvedad que en este caso “el empresariado no es responsable” y señala exclusivamente a “la inacción de los gobiernos y sus funcionarios”. “El ex presidente Macri mintió diciendo que iba a eliminar el impuesto a las Ganancias y, al igual que el gobierno actual, solo elevó el mínimo no imponible por debajo de los salarios garantizados que perciben los trabajadores de la pesca”.

Embed IMPUESTO A LAS #GANANCIAS

No iniciaremos la pesca de calamar ni de langostino



La Asociación viene reclamando hace muchos años una reconsideración por el impacto que le causa a los Capitanes de Pesca encontrarse alcanzados por la cuarta categoría. pic.twitter.com/XOXNVlAXX4 — Capitanes de Pesca (@AACPyPP) October 25, 2022

Con la firma de su presidente, Jorge Frías, este gremio apunta que más allá de las gestiones que pasan de distintas fuerzas políticas al frente de la administración del Estado “nos excluyen de la excepción de un impuesto regresivo y que desalienta a la producción”.

“Nos obliga a pagar el 35% de nuestros ingresos más todos los demás impuestos que tributan todos los trabajadores argentinos”, y advierten que deben quedarse “solo con 45%” de lo que perciben. “Nos llevan a la denigración humana al tener que aceptar cobrar parte de los salarios en negro y en cuevas de dinero en forma contraria a la dignidad que otorga el trabajo y el salario en blanco”.

La Aacpypp se declara entonces “en alerta” y como primera medida deja sobre aviso, mediante un documento que hizo público, que no iniciará la inminente temporada de langostino en la provincia de Chubut y la posterior zafra del calamar.