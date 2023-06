Carmela Castro Ruíz: la modelo marplatense que nos representó en la semana de la moda

Ághata Ruiz de La Prada (2017, La Nación)

Carmela Castro Ruíz, mejor conocida en el mundo de las redes sociales y la moda como “Carmu” tiene 25 años. La joven es marplatense, conductora, locutora, modelo e influencer.

Desde muy chica la pasarela fue uno de los caminos que quiso pisar durante su vida y con el tiempo su profesión la llevó desde modelar en su ciudad natal hasta en Milán Fashion Week y Paris Fashion Week. Creó su “Carmunidad” donde da clases a quienes sueñan llegar a tener una carrera similar. Instagram es uno de sus grandes motores a la hora de conectarse con quienes la tienen de referente.

En una extensa charla con Ahora Mar del Plata comentó cómo logró comunicar el “lado B” del universo de los brillos, la perseverancia para poder cumplir los sueños y su lema para darle frente a cada desafío: “Actitud ante todo”.

EL COMIENZO: LA PASARELA, LA FAMILIA Y UN VIAJE A SUDÁFRICA

A MDP: ¿Cómo inició todo?

CARMU: - La moda siempre fue innato en mí, desde muy chica me deslumbró este mundo. Iba al jardín maquillada y vestida como para salir. Tengo en mi retina grabado un recuerdo: salía de la Clínica del Niño y a la vuelta leí un cartel que decía ´escuela de modelaje´, desde ese momento comencé a pedirle a mi mamá que me lleve a tomar clases.

A los 10 años hice mi primer curso, modelé a beneficio en Mar del Plata, a los 13 me formé con Graciela Santa Ana y en verano llegué a pasar por varias pasarelas, pero siempre con un formato de hobby. Para mis 16, al finalizar otra capacitación, entendí que esto era lo que quería que fuera mi profesión. Hice mi primer book de fotos profesional y lo mandé a 150 agencias de Buenos Aires. Solo contestaron 4.

Mis padres me apoyaron muchísimo, me acompañaron a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero al llegar sentí que todo era como una visita de médico y fueron sinceros: necesitaban modelos que vivan allí. Me volví a casa un poco desmotivada y decidí hacer un viaje a Sudáfrica.

A MDP: ¿La moda te siguió a Sudáfrica?

CARMU: - Fui tres meses de intercambio a Sudáfrica a los 17 años. Increíblemente en la casa de familia donde me quedaba, quien era como mi mamá, era muy amiga de una directora de una academia de modelos. Tomé clases ahí y cuando me estoy por volver a Argentina la directora de la escuela me dijo que se notaba mucho la entrega, la pasión y el compromiso que tenía por ello y que "no abandone".

Volví a Mar del Plata muy motivada, viajé a Buenos Aires a mitad de año para ver las carreras que se ofrecían y que estén orientas a la comunicación, terminé decidiendo por locución y lo tomé como una excusa. No era mi prioridad ni el motivo por el cual me mudaba. Para mis 18 años ya estaba instalada en Ciudad Autónoma haciendo mi primer año y con gran proceso de adaptación.

DE MAR DEL PLATA A LA SEMANA DE LA MODA

A MDP: Llegas a Buenos Aires, comenzás la carrera de locutora y continuas la de modelo, ¿cómo llega a tu vida la semana de la moda?

CARMU: - El trabajo nunca vino a mí, yo siempre fui hacia el trabajo. En un principio me adapté a la ciudad y luego empecé a contactar a fotógrafos por intercambio para empezar a tener material y mostrar en mis redes sociales.

En ese momento, te hablo 7 años atrás, observaba que muchas bloggeras (no existía el termino influencers) viajaban a la semana de la moda en Nueva York, Milán, Paris y Londres (las 4 semanas de la moda ocurren una detrás de otra).

Conocí a un fotógrafo con el que pegué muy buena onda y le comenté que podíamos proponerles a las marcas realizar un fashion trip, es decir llevarnos a las marcas y hacer fotografías en el exterior. Realizamos diferentes packs en dólares y un marco legal importante ya que me contacte con una abogada. La mayoría fueron marcas marplatenses las que nos apoyaron.

Llegué a Nueva York en 2017 y empecé a hacer contactos. Logré conseguir invitaciones para desfiles, mi papá me acompañó. Y allí un diseñador me ofreció desfilar en Milán, pero todo fue estando en la movida. Esto quiere decir que no es que yo estaba en Buenos Aires y me vinieron a buscar, yo fui hacia ese lugar y allí surgió la oportunidad. Para el siguiente año me volvieron a llamar. Yo fui en la búsqueda para que lo que realmente me apasiona se convierta en mi trabajo.

A MDP: ¿Recordás la sensación que tuviste la primera vez que modelaste en la pasarela internacional?

CARMU: - La primera vez que modelé en Milán sentí muchísima adrenalina. Antes de salir a la pasarela cerré los ojos y pensé: logré un sueño.

Lo mismo me pasó cuando modelé para Ágatha Ruiz de la Prada fue lo mismo, terminé de desfilar y lloré muchísimo de felicidad. Siempre aclaro que uno ve el resultado, pero detrás de todo eso hubo mucha frustración y dudas, no todo es tan fácil. En Milán logré tener mi agencia, fue donde mejor me fue.

LAS REDES SOCIALES: UN MUNDO QUE ABRIÓ LAS PUERTAS QUE FALTABAN

A MDP: Al hablar de moda y redes sociales se instala un mundo ideal, ¿qué opinas?

CARMU: - En las redes sociales se romantiza la vida. Sí entiendo que la moda es un mundo “ideal”, pero mi mensaje es humanizar este trabajo. El modelaje no es lo que a mí me define, es una parte de mi vida, soy mucho más. Dejé de romantizar la moda y empecé a mostrar el lado B. Quiero que las chicas que se quieren dedicar a esto tengan todas las herramientas que yo no tuve. El modelaje no deja de ser un trabajo y necesita compromiso.

A MDP: ¿Por qué el camino de las redes sociales y hacia dónde te lleva el futuro?

CARMU: - En pandemia tuve que meterme en este mundo porque todo empezó a caerse. Yo no era de darle mucha bola, pero noté ese verano en un desfile en Punta del Este, que a las modelos que tenían seguidores les pagaban el doble por subir contenido.

Para las redes sociales no necesitas plata, necesitas tiempo y eso es lo que tenía durante el 2020. Me encerré en mi habitación y empecé a generar contenido. Observé que tenía más oportunidades de llegar a grandes marcas siendo influencer que como modelo.

Mis redes sociales era un porfolio de Carmela Castro Ruíz. Una vez que rompí con eso, esa imagen tan lejana y estructurada de la modelo, y me mostré como soy, todo fluyó mucho más.

En mi presente la energía esta puesta en la conducción y poder seguir creciendo en ese aspecto y las redes sociales. En unos años me veo en Italia, tal vez Milán, instalarme allí y poder ejercer un par de meses.