"Casi muero": visitante de las Salinas Grandes de Jujuy cometió un gravísimo error

Al ingresar al mismo, las personas deberán hacerlo con un gorro de protección y unos lentes para evitar el rebote del sol que puede ser dañino a la vista. Otra de las recomendaciones, que no acató la protagonista de esta historia, es no tomar el agua que están en los huecos debido a su gran contenido de sal. Así fue como una usuaria de TikTok filmó un momento que pretendía guardarlo en la galería de su dispositivo móvil como un hecho único, pero que finalmente quedó para el olvido.

La situación, que se viralizó en las redes sociales, la protagonizó una mujer que ubicó su celular en un punto estratégico para que observe toda la secuencia. Acto seguido, empezó a caminar por la salina hasta llegar a una de las varias piletas de agua que existen y tomó la decisión de ponerse en cuclillas, extender su mano y tomar un poco del líquido, el cual tiene un gusto muy salado, en concordancia con el lugar visitado. Como se observa en el video, la idea no resultó como tal y la cara de decepción de la usuaria de TikTok fue el resultado final.

Con el título “el momento exacto en el que casi me muero de un pico de presión”, la mujer reflejó lo que sintió al probar el agua extremadamente salada de un lugar concurrido asiduamente por los turistas, quienes buscan sacarse las mejores fotos con un fondo completamente blanco, acompañado de un día soleado para tener una experiencia completa en un punto alejado a 120 kilómetros del centro de la provincia de Jujuy.

"Casi me muero": el viral de una turista en las Salinas Grandes de Jujuy

Antes de ser retirado de su red social, la usuaria @maguighiano logró juntar alrededor de 320 mil Me Gusta y muchísimas visualizaciones de un contenido que sirvió, al menos para la creadora de la publicación, a no aventurarse a tomar agua de un salar si es que no quiere pasar un olvidable momento.

“Yo cuando fui, me dijeron que no se podía hacer eso. Solo dejan que pongan un dedo nada más para probar y nada más que eso”; “Literal es lo primero que te dice el guía cuando vas ahí”; “Te dicen que la toques, que metas un dedo al agua y la pruebes, pero no que tomes, es extremadamente salada”; “El agua es un canal de sal”, fueron algunas de las menciones que se pudieron observar en el posteo de esta mujer que decidió tomar una decisión errónea al consumir el agua salada y dejó registrado ese momento en su perfil público de TikTok.

