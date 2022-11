Caso Lucía Bernaola: "Parece que la justicia está despertando para el lado de las víctimas"

"Estoy contenta por la resolución de este juez", dijo a Ahora Mar del Plata y recordó que "con el tema Sasso siempre tuvimos piedras en el camino a través del dinero". "Manipulan todo, pero parece que la justicia está despertando para el lado de las víctimas, y acá la única víctima es Lucía", afirmó.

Otra vez pendiente de una resolución judicial, reconoció que lo que toca vivir más de cinco años después de perder a su hija "es agotador". "Tenemos que estar detrás de esto todo el tiempo, respondiendo escritos y presentaciones de la defensa de esta persona y la verdad es que se hace difícil salir adelante y olvidarse, para poder comenzar la vida desde otro lugar", reconoció, ahora conforme por este fallo.

Bernaola.jpg Lucía Bernaola

Orsini recordó que se opuso a la presentación realizada por la defensa del conductor homicida, que planteaba la posibilidad que la inhabilitación impuesta para conducir se compute desde el día que cometió el delito y no desde el día que fue condenado. "Es ilógico lo que piden porque mucho tiempo estuvo preso e imposibilitado de conducir”, señaló.

“Pidieron la rehabilitación de forma infundada, es un capricho porque los 10 años empiezan a correr desde la fecha de sentencia y no desde el hecho, que fue en 2017. Sasso tiene que quedar habilitado para conducir recién en el 2032”, afirmó, tal como confirmaría el juez de Ejecución Penal.

Lamentó Orsini que Borelli deba seguir "atada a un proceso luego de cinco años, tiene que seguir controlando la ejecución de la pena ante planteos infundados”.

mama lucia bernaola veronica borelli.jpg

“No deberíamos tener que vigilar los procesos, primero te toca la pérdida de un hijo y cinco años después tengo que estar acá parada explicando cosas”, dijo Borelli. “Si no hubiéramos contestado lo que pide, Sasso estaría manejando”, alertó.

“Desde el Código Penal hay que cambiar todo, a nosotros no nos fue fácil, nos pusieron piedras y dinero en el camino. Sasso tenía que cumplir de ocho años para arriba, pero fue negociado y no me lo voy a olvidar. Ahora insistiremos en que cumpla la inhabilitación, es lo mínimo. No aprendió nada, qué ganas podés tener de manejar a cinco años de haber matado a una persona. Me encantaría decírselo en la cara”, destacó la mamá de Lucía.