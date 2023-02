Caso Lucía Pérez: quiénes acompañaron a la familia en la primera jornada del juicio

"Quieren seguir revictimizando a nuestras hijas por cómo se vestían, por si consumían, por si andaban a cualquier hora en la noche. Es importante dejar en claro que en las causas de nuestras hijas no quieren hacer justicia porque están las mafias del narcotráfico. No podemos permitir que este Poder Judicial se salga con la de ellos y que nuestras hijas sigan sin justicia. No vamos a bajar los brazos", dijo Marisa Rodríguez, mamá de Luna Ortiz, una joven que fue asesinada en 2017.

Los familiares denunciaron que "la impunidad está a la orden del día". Las mafias, dijeron, "no descansan y se aprovechan de revictimizar a nuestras hijas todo el tiempo". Y apuntaron: "Hay causas que todavía esperan y que quieren ser cajoneadas en tribunales de todo el país".

También acompañó el estado en esta primera jornada del juicio. Estuvo Estela Díaz, ministra de mujeres Políticas de Género y Diversidad Sexual de la Provincia de Buenos Aires.

"Hemos tenido muchas otras situaciones de impunidad y nunca habíamos logrado algo tan emblemático como la nulidad de ese juicio y el reconocimiento de la no inclusión de la perspectiva de género", aseguró la funcionaria quien acompaña a los padres de la víctima.

El nuevo debate oral se desarrolla ante el Tribunal Oral en los Criminal 2 (TOC 2), que preside Gustavo Fissore y completan Alexis Aimaz y Roberto Falcone. El fiscal en este nuevo juicio será Leandro Arévalo.

"Es la esperanza que se haga Justicia, la pérdida de una hija es irreparable pero es más grave si no se hace Justicia. Recordamos lo que significó la movilización en el país con el eje de la no violencia", aseveró Díaz.

Al mismo tiempo, sostuvo que la expectativa en este nuevo juicio es que "sean condenados por el crimen de Lucía". "Espero una condena ajustada a derecho. Tenemos acá más de 20 familiares de femicidio, piden justicia y construyen una sociedad sin violencia", concluyó.

La diputada nacional Romina Del Plá participó de la movilización en los Tribunales de Mar del Plata en reclamo de justicia por Lucia Pérez. Asimismo, presenció la primera audiencia.

“El nuevo juicio por Lucía Pérez debe reforzar la lucha contra la impunidad y es el resultado de la lucha incansable de los padres y amigos de Lucia y de miles de mujeres que se han tomado las calles reclamando Ni Una Menos. Recordemos que este juicio llega a raíz del aberrante fallo misógino que en 2018 absolvió del femicidio a Matías Farías, Juan Pablo Ofidani y Alejandro Maciel (fallecido). También estaremos presentes el próximo 14 de marzo donde se iniciará, en el Salón Dorado del Senado bonaerense, el proceso de juicio político (jury) a los jueces Gómez Urso y Viñas, responsables del fallo machista que centró la responsabilidad del femicidio en la vida de Lucía y no en los acusados”, refirió.

También acompañaron a los padres de Lucía: familiares de los tripulantes del Rígel y El Repunte. Sergio Maldonado, hermano de Santiago Maldonado y y el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti.