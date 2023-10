Cierra un refugio de animales por falta de fondos: "Se quedan 10 perros en la calle"

La mujer, que vive en un monoambiente y tiene 80 animales, expresó que "se cansó" de que la gente no se involucre y no ayude. Además, tiene una deuda de más de 800 mil pesos que saldar.

"Hoy realmente estoy agotada y me siento súper sola con todo lo que se hace detrás de esta página. Voy a dar en adopción todos los perros y gatos que quedan y se cierra la página definitivamente. Gracias a los que apoyaron durante estos años pero hoy ya no alcanza", sostuvo en la red social Instagram.

Y denunció: "Antes todos se involucraban más, hoy lamentablemente hay que rogar hasta que ayuden compartiendo los que buscan hogar o Transito, mañana se quedan 10 animales en la calle. A nadie le importo hacer un lugar o compartir lo que se sube en historias que es tan importante. Siento que todos dicen "amo a los animales" pero lo fundamental que es "COMPARTIR" para hacerlos visible no se logra. Mañana Dasha vuelve a la casa de dónde se la saco, 7 cachorros van a volver al monte ya que nadie se ofreció para hacerles un lugar".

Al mismo tiempo, lamentó no poder tener más lugar. "Me duele el alma saber la cantidad de vidas que se dejan de salvar pero yo no puedo seguir más así, es agotador pedir y pedir tránsitos los cuales a los dos días siempre tienen un problema diferente y quieren devolver a los animales, es una tomada de pelo constantemente para ellos que son los que más sufren", enfatizó.

"Quienes quieran adoptar se van a ir subiendo los que buscan hogar, tema casos por favor no me pasen más. Y el tema de la deuda lamentablemente no se junto ni la mitad. Ah y Leo también nuevamente se queda sin dónde ir. Si alguien quiere recibir (de forma responsable) alguno de los animales que se quedan mañana en la calle me pueden hablar por privado", concluyó.