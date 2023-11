Cierra una histórica despensa céntrica: "Estoy agotado por los aumentos y no quiero saber nada más"

WhatsApp Image 2023-11-09 at 11.23.24.jpeg

“Los precios suben todas las semanas, está complicado. Todos los días algún proveedor siempre sube y es muy difícil ir atrás de los aumentos. La gente compra lo justo y necesario, va cambiando de marca y buscando lo más económico”, analizó.

“Muchas veces pasa que no revisás la lista de precios y cuando vendés el producto ya estás abajo del costo. La situación de tanto aumento, psicológicamente te va cansando, yo hace más de 20 años que estoy en el rubro. Estoy agotado y no quiero saber nada más. Voy a buscar algo más tranquilo, que no me queme la cabeza. Uno se cansa por la situación del país, no por trabajar”, reflexionó Mariano.