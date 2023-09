Clínicas analizan cobrar "copagos" a los pacientes por el contexto inflacionario

Por su parte, Gustavo Méndez, presidente del Centro Médico de Mar del Plata, se refirió a la posibilidad de contar con un "bono contribución" para paliar la situación en la forma inmediata mientras se trabaja en una solución a mediano o largo plazo.

"Estamos tratando de arribar a alguna medida. Un bono contribución por ejemplo que salve la situación del día, lo urgente. A mediano y largo plazo tenemos que sentarnos todos los actores y consensuar una medida. Tendremos más reuniones para definir esto. Es alguna medida por un tiempo prudencial hasta que el horizonte aclare", aseveró Méndez en diálogo con este medio.

Según el referente del Centro Médico, actualmente "se está trabajando a pérdida". "Si analizamos de agosto a agosto, las prepagas están en un 30% por debajo de la pauta inflacionaria. Eso hasta las PASO, al otro día nos encontramos con una devaluación hecha por el Estado y las medidas tomadas con tinte político para que por tres meses no puedan aumentar las prepagas", agregó.

"Necesitamos que haya algún tipo de reconocimiento económico, no podemos tener tres meses congelados los aumentos por una decisión gubernamental que no fue consensuada", concluyó Méndez al respecto

FALTA DE INSUMOS

Este atraso en los valores de los convenios con las prepagas y obras sociales que acusan los profesionales viene acompañado por problemas en el acceso a los insumos.

"Ahora el sistema está totalmente complejo. Los insumos hoy no los tenes, porque no venden, porque no hay precio. Los últimos días de agosto, por más que ibas con plata en mano, no te vendían los insumos. Hoy una especialidad para conseguir insumos tiene que pagar mas de lo que luego puede cobrar la consulta, hay algo que no funciona y nadie quiere trabajar a perdida", señaló Méndez.

En este marco, el presidente del Centro Médico indicó: "Hay muchos insumos que no se cotizan. Hemos solicitado cotizaciones y no hay oferentes o los valores que nos pasan exceden en un 50% lo que era antes de agosto. Estamos preocupados, amamos nuestro trabajo pero no podemos trabajar a pérdida.