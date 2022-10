Cocheras subterráneas en Plaza España: el martes comenzarán las obras

La obra no se interrumpirá en la temporada y, según el funcionario, no generará cortes de tránsito. “El sector de obra está ubicado en la proyección de la calle Maipú en su intersección con Catamarca. No está sobre el frente costero”, explicó. “Solamente tendrá las interrupciones que demande la logística de la obra. Pero no corta calles ni tránsito. Intentaremos no parar ninguna obra en la temporada estival, no queremos generar molestias con los vecinos pero sabemos que esas molestias se van a entender”, agregó.

“Los fondos son puestos por el concesionario, en la licitación que se hizo en su momento. Los aportes son privados”, remarcó González.

Con respecto al plazo de las obras, González estimó que “el verano que viene estarán terminadas estas cocheras subterráneas. Le vamos a estar causando una molestia a aquellos vecinos que usan el playón deportivo, pero les pedimos que usen el de la Plaza Pueyrredon, de 14 de julio y Libertad, que queda a seis cuadras”.