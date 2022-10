Comienza la campaña de detección gratuita de Hepatitis C en Mar del Plata

En el marco del Día Internacional de la Hepatitis C, que se conmemoró el sábado 1° de octubre, la Asociación Civil Buena Vida, el Laboratorio Nacional de Referencia para Hepatitis Virales del Instituto ‘Dr. Carlos Malbrán’ y el Rotary Club Buenos Aires, con el apoyo de la Sociedad Argentina de Hepatología, lanzan una Campaña nacional de concientización y detección de hepatitis C en prácticamente todo el país. Participan 70 hospitales de 19 provincias argentinas. Del 1 al 31 de octubre, brindarán información, asesoramiento, realizarán testeos gratuitos y acompañarán con seguimiento a los casos que den positivo.

Por nuestra ciudad, participan el Hospital Alende y el CEMA. Todos aquellos interesados en participar de esta iniciativa, acceder a información sobre la enfermedad y realizarse el testeo gratuito para la hepatitis C, podrán ingresar en www.testeodehepatitisc.com.ar, evaluar su riesgo de haber contraído el virus y pedir un turno durante octubre en algún hospital cercano a su domicilio entre los 70 que participan de la Campaña. También pueden tomarse turnos llamando al 0800-220-0082 de lunes a viernes de 9 a 14.

Con ese turno, se accede a la realización de un test que consiste en una pequeña extracción mínimamente invasiva de unas pocas gotas de sangre a través de un pinchazo en el dedo, similar al de la medición de glucemia. En caso de dar positivo, la persona podrá agendar la realización de estudios complementarios en los días subsiguientes para confirmar el diagnóstico y comenzar el tratamiento.

“Articular Campañas a nivel nacional como esta es complejo y solo es posible uniendo voluntades y esfuerzos. En este caso, estamos trabajando colaborativamente desde el sector público, la comunidad médica, organizaciones de la sociedad civil, asociaciones de pacientes y la industria farmacéutica, que provee los tests. Confiamos demás en contar con el apoyo de los medios de comunicación para darle visibilidad a la Campaña y que más gente se entere”, afirmó el Dr. Jorge González, Jefe del Servicio del Laboratorio Nacional de Referencia para Hepatitis Virales del Instituto ‘Carlos G. Malbrán’.

“Como no da síntomas, la mayoría de quienes tienen hepatitis C lo ignora. Es fundamental encontrar a los pacientes a tiempo, para curarlos antes de que la enfermedad les ocasione un daño irreversible y pueda poner en riesgo su vida. Nunca estuvo tan a la mano la posibilidad de curarse, por lo que es una buena oportunidad para hacerse el test, y en el caso que dé positivo, iniciar el camino a la cura”, sostuvo el Dr. Esteban González Ballerga, Vicepresidente de la Sociedad Argentina de Hepatología (SAHE).

Es posible que muchas personas sientan que no estuvieron en riesgo de haber contraído hepatitis C, por lo que -erróneamente- no consideren necesario sacar un turno y testearse, pero las vías de propagación la hepatitis C son tan variadas y habituales que cualquiera puede haber estado expuesto al virus, por ejemplo, a través de las siguientes maneras: