Comienzan a regir las fotomultas: cuánto costarán las infracciones

Política Montenegro sobre las fotomultas: "No hay nada raro, se maneja mal y queremos cuidar a los vecinos"

Los montos están determinados por Unidades Fijas (UF) y cada una de ellas equivale a un litro de nafta del mayor octanaje determinado por el Automóvil Club Argentino y se actualiza bimestralmente, fijada por el Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires.

Por ejemplo, por no respetar las indicaciones de luces de los semáforos, la multa tiene un valor de 300 a 1000 UF; por no detenerse antes de la línea marcada a tal efecto o de la senda peatonal, la sanción tiene un valor de 50 a 100 UF; mientras que por no respetar los límites reglamentarios de velocidad previstos, la multa puede tener un valor de 150 a 1000 UF.

Con los valores actuales, las multas irán desde los $50.000 a $180.000 dependiendo del tipo de infracción. Todas estas infracciones son aplicables tanto a autos como a motos. Por otro lado, lo recaudado será destinado a obras de seguridad vial, charlas de concientización y educación vial.

image.png

Lugares elegidos

Desde el Observatorio de Seguridad Vial se realizaron diferentes análisis de la siniestralidad vial en la ciudad para determinar los puntos críticos durante el período 2019-2022. Estos nodos fueron jerarquizados no sólo cuantitativamente (cantidad de siniestros), sino que también se los clasificó cualitativamente (consecuencias lesivas), teniendo en cuenta la presencia o no de semáforos, para definir la tipología de equipo a instalar.

En el caso de los nodos no semaforizados, se interviene con cinemómetros y en las localizaciones gestionadas por sistema semafórico, se procede a la instalación de equipos que detectan violación de luz roja e invasión de sendas peatonales.

En definitiva, los equipos se están instalando en localizaciones que responden a los puntos críticos de la siniestralidad vial de la ciudad.