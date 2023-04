¿Cómo es el CIIMAR que se construirá en el Faro de Punta Mogotes?

En su discurso, Filmus recordó: “Estuvimos acá cuando empezamos a pensar que el programa ‘Construir Ciencia’ podía dar lugar al desarrollo del CIIMAR en este predio. Con respecto al tema de la memoria, trabajamos con la Secretaría de Derechos Humanos, la Universidad y el CONICET y hoy estamos en vísperas de llamar a licitación de este espacio de memoria vinculado a la ciencia”.

faro (2).jpeg

En relación a este último punto, el Ministro consignó que el tema de la memoria “es central para cualquier proyecto de país. Es imposible no tomar como eje central el terrorismo de Estado y la lucha de los Derechos Humanos durante la última dictadura cívico-militar. El espacio de memoria que estamos planteando pone al alcance de las y los jóvenes y más chicos la indignación que causa el terrorismo de Estado, que no pasa solamente por la razón. Queremos que asuman que eso no puede volver a pasar”.

Por último, afirmó que Pampa Azul “se financia porque existe un fondo específico, la Ley Promar, que constituye un programa y condiciones normativas para que esa iniciativa funcione. El Atlántico Sur es hoy un espacio de disputa en donde tenemos mucho para decir desde la investigación científica. Soberanía es memoria, es tener registro de la presencia argentina en una zona donde hay no solo riquezas sino una perspectiva de sustentabilidad”.

Fernanda Raverta -quien participó de manera virtual- expresó: “Para nosotros los marplatenses esto es muy importante. Construir un lugar que nos merecemos para tener una ciudad que pueda conjugar la formación, el mar, la investigación, la universidad pública, los derechos humanos, nuestra historia". Y finalizó: “Tenemos que tener una mirada integral de la ciudad en la que queremos vivir, donde profesoras y profesores de ciencia puedan ir y encontrarse con nuestra historia y hacer de la Iniciativa Pampa Azul un proyecto productivo en una ciudad que se merece mejores propuestas laborales y mejores condiciones de desarrollo".

El CIIMAR contará con una superficie estimada (en dos plantas) de 5.600 metros cuadrados y capacidad para 300 personas, entre personal de investigación, becarios/as y técnicos/as. Su puesta en marcha obedece a la necesidad en la mejora de la infraestructura para la investigación sobre el mar y costas argentinas, en un ámbito de coordinación de esfuerzos y capacidades que exige la iniciativa de investigación en oceanografía Pampa Azul.

faro (1).jpeg

Por su parte, el “Espacio de exploración, comunicación e interpretación. Ciencia, memoria e identidad” -cuya superficie será de 1.850 metros cuadrados totales- tiene como objetivo generar un espacio de investigación socio-cultural como centro de exploración, comunicación pública y popularización de la ciencia y la tecnología que permita despertar vocaciones científicas en la juventud. Este espacio de memoria -el único en todo el sur de la provincia- ofrecerá además una plaza de 400 metros cuadrados, totalizando 5.000 metros cuadrados de áreas verdes.

También estuvieron presentes en el acto la Subsecretaria de Promoción de Derechos Humanos, Natalia Barreiro; el Rector de la Universidad Nacional de Mar del Plata, Alfredo Lazzeretti; el Subsecretario de Ciencia, Tecnología e Innovación del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia de Buenos Aires, Federico Agüero; y el Director del CCT Mar del Plata, Guillermo Elicabe.

Visita a la Universidad Nacional de Mar del Plata

Más tarde, el Ministro Filmus y el Subsecretario Pablo Nuñez participaron en el aula Magna del Rectorado de la casa de estudios marplatense de una actividad con autoridades del CONICET, el Rector, las y los Decanos y la comunidad universitaria. En ella, el titular de la cartera de Ciencia destacó la inversión realizada en la UNMdP por más 1.825 millones de pesos a través de los programas “Construir Ciencia” (1.400 millones de pesos) y “Equipar ciencia” (400 millones de pesos), entre otras estrategias y proyectos.

Filmus remarcó además la construcción del Polo Integral de actividades de Investigación y transferencia de la Facultad de Humanidades, con una inversión de 137 millones de pesos. El edificio contará con una superficie total de 883 metros cuadrados, con cuatro niveles altos más la planta baja, que se levantará sobre la calle Guido, entre San Lorenzo y Roca.