Cómo fue el operativo de prevención y control del "Último Primer Día"

Como balance de las acciones, el secretario de Seguridad, Rodrigo Goncalvez, sostuvo que “todas las acciones se llevaron a cabo sin contratiempos durante un día festivo para los jóvenes, y también notamos un mayor acompañamiento de los padres. Si bien en los últimos años ha surgido una tendencia en cierto comportamiento, el Estado debe estar al tanto de ello”.

Por esta razón, “se implementó un operativo para acompañar a los jóvenes, prevenir cualquier eventualidad que pueda ponerlos en riesgo, establecer límites dentro del marco de la sociedad y los códigos de convivencia”.

Por su parte, el secretario de Educación, Fernando Rizzi, sostuvo que "desde la Secretaría de Educación hemos participado junto a varias dependencias municipales y también con DIEGEP de un operativo vinculado al Último Primer Día, en el cual hemos tratado de brindar asistencia y contención en una cuestión que escapa la voluntad del Municipio, es decir, es una acción que se genera organizada por los estudiantes que no es ni promovida ni compartida por el Municipio, pero ante la cual se da respuestas y efectúan las acciones necesarias para que no haya cuestiones que lamentar". Y agregó que "ha sido exitoso, se ha desarrollado el UPD con tranquilidad, con un despliegue geográfico intenso que ha llevado a que podamos decir que no ha habido ningún inconveniente que se haya presentado".

En esta misma línea, el subsecretario de Inspección General, Marcelo Cardoso, comentó que “estuvimos trabajando arduamente con distintas dependencias municipales a fin de que todo ocurra con normalidad y se puedan desarrollar en ámbitos legales sin ningún tipo de inconveniente”. Y agregó “procedimos a labrar las actuaciones correspondientes de distintas quintas que ya habíamos clausurado durante el verano por fiesta clandestinas que estaban trabajando de forma ilegal por lo tanto reclausuramos establecimientos e intimamos a no desarrollar este tipo de actividad comercial".

Acciones realizadas

En este sentido, se diagramaron controles estáticos y dinámicos en distintos sectores de la ciudad, reforzados en parques y plazas, así como también en puntos estratégicos de los barrios donde los jóvenes se juntan habitualmente para celebrar, como Plaza España y Parque San Martín, mientras que paralelamente se dispusieron controles dinámicos en otros sitios. Es así que la Patrulla Municipal estuvo presente con móviles realizando recorridos preventivos, y con personal controlando los puntos claves de presencia de menores.

Por su parte, Defensa Civil, personal de la Dirección de Niñez y Juventud municipal – perteneciente a la Secretaría de Desarrollo Social- junto a SAME y la Cruz Roja, permanecieron presentes desarrollando operativos estáticos en Plaza España, uno de los puntos de encuentro elegidos por los adolescentes para celebrar esta jornada. Con respecto a las tareas realizadas por Niñez y Juventud, se hizo presente un móvil en Plaza España con equipo de Atención del 102, además de otros operadores e inspectores del área.

Paralelamente, prosiguió el funcionamiento de la línea telefónica 102 las 24 horas, un servicio permanente de recepción de denuncias gratuito. En simultáneo, el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) participó del operativo de control con un móvil apostado en Plaza España desde las 4 de la madrugada de este miércoles, sumado a un móvil itinerante que se encontraba en permanente recorrida por distintos puntos.

Asimismo, se mantuvo en alerta el servicio de Emergencia 107 por cualquier requerimiento que pudiera acontecer durante el desarrollo de la noche. También en Plaza España, la Cruz Roja instaló una carpa sanitaria equipada, con la presencia de socorristas y un vehículo de respuesta rápida. Respecto a los controles dinámicos, inspectores de la Subsecretaría de Inspección General realizaron recorridas preventivas de manera permanente por el micro y macro centro, además de los principales lugares de esparcimiento de los jóvenes.

En lo que respecta al trabajo de prevención, se realizaron intervenciones específicas por problemas de consumo de alcohol en adolescentes y por ruidos molestos. Además, se clausuraron salones de fiesta y quintas donde los estudiantes llevaban adelante estos eventos. Como resultado de las denuncias de los vecinos, se llevaron a cabo operativos desde la Subsecretaría de Inspección General en varias ubicaciones.

En Avenida Jorge Newbery y calle 456, se emitieron actas de clausura del establecimiento y se intimó a no realizar ninguna actividad comercial. Además, en la intersección de calle 479 y 18 de febrero, se descubrió una quinta que fue clausurada debido a la falta de certificado de habilitación municipal y medidas de seguridad insuficientes para operar. En Calle 50 y 469, se prohibieron las fiestas en el espacio y se intimó al titular por problemas de ruido.

Asimismo, en Azopardo al 6700 se encontró una casa particular destinada a convertirse en un salón de fiestas para el UPD, la cual también fue intervenida. En Tohel al 6300 se impidió la realización de una fiesta con más de 400 personas, en la que participaban alrededor de 14 colegios y la cual no se encontraba habilitada para tal fin, por lo que el personal clausuró el lugar. Asimismo se le comunicó a los padres que se acercaban al lugar con los alumnos, que el establecimiento no estaba habilitado para llevar a cabo el evento, se les transmitió la importancia de las medidas de prevención, seguridad y el cuidado de los menores.

Todas estas acciones se realizaron en coordinación y apoyo del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) que cuenta con la capacidad de observar las cámaras de videovigilancia dispuestas en toda la ciudad y pudo solicitar intervención de la presencia de personal de Seguridad. Durante el operativo, la Dirección de Tránsito coordinó previamente acciones para cortar el tránsito en Plaza España como también operativo en articulación con padres y docentes para interrumpir en la cuadra correspondiente a cada establecimiento educativo durante un lapso de media hora, hasta el ingreso de los estudiantes.

En este sentido, durante ese período, los inspectores supervisaron la circulación vehicular en las proximidades a las escuelas, para evitar congestionamientos y la obstrucción de paso del resto de los vehículos durante ese período. Al momento, el Ente Municipal de Servicios Urbanos (EMSUR) se encuentra realizando trabajos de limpieza en los sectores donde se llevaron a cabo las celebraciones.

El operativo de control fue llevado a cabo con la intervención de diversas áreas municipales como Educación, Inspección General, Seguridad (Defensa Civil, COM, Patrulla Municipal, Tránsito), Desarrollo Social, entre otras, además de SAME, Cruz Roja, la Policía y UTOI.