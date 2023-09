Cómo fue la creación de "El refugio de Mili": el albergue de perros que recibirá el dinero por las tazas de Yiya Murano

WhatsApp Image 2023-09-23 at 12.48.57.jpeg

Asimismo, comentó: "Soy auxiliar veterinaria, de esta manera podemos hacerle las primeras curaciones al animal. Los vecinos y voluntarios nos avisan y nos ayudan colaborando con lo que pueden".

Por otra parte, se le consultó sobre Martín Murano: "Lo conocemos por medio de una amiga mía. Él jamás se olvida de nosotros, no me sorprende que nos ayude de esta manera, él sabe que acá hay mucho dolor. Actualmente tenemos 50 perros".

LA VENTA DE LAS TAZAS DE YIYA

Martín Murano, hijo de María de las Mercedes Bernardina Bolla Aponte de Murano -más conocida como "Yiya" Murano- impulsa la iniciativa solidaria y cuenta la historia detrás de esta inusual subasta.

"Yo había regalado el juego de tazas hace muchos años cuando me casé. La señora murió y la hija me lo devolvió. Yo lo quería tirar porque me traía malos recuerdos", dice el hijo de Yiya en una entrevista que brindó a "Buenas Mañanas", el programa de Canal 8, desde el refugio de animales que apadrina desde hace 15 años.

"El escritor y periodista Rodolfo Palacios me sugirió vender el juego de tazas. Pero yo no quería hacer dinero con estas cosas macabras. Yo amo a los animales y surgió la idea de donar todo lo recaudado al refugio de animales. Yo no me quedo con un centavo como dijo un conductor de televisión -aclara-. Todo lo que se recaude viene a parar al refugio, hay que cuidar la salud de los perros".

Martín Murano comenta que ya recibieron varias ofertas, pero todavía el juego de tazas no se vendió. "Tuvimos ofertas del exterior y de acá, pero estamos un poco lejos del valor que pretendemos sacar. Me molestó cuando nos hicieron una oferta muy baja de Estados Unidos, era un revendedor y le dije 'esto no es para que vos hagas negocios'", cuenta.