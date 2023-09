Competidores de General Pueyrredon obtuvieron siete medallas en los Juegos Bonaerenses

Comenzó la final provincial de los Juegos Bonaerenses y los deportistas locales lograron una gran cosecha de podios. En la jornada lo destacada fue la actuación de la disciplina de acuatlón donde Tiago Muñoz y Agustina Martínez en sub 18 y en sub 14 Federica Carletto. Además El equipo de posta 5x80 mts en atletismo PCD intelectual lograron la cuarta medalla de oro.

La de plata fue para Agustín Bandeira en los 2000 mts.sub 14. Y las dos de bronce para Lara Gímenez en los 2000 mts de marcha sub 14 en la pista de atletismo y Lara Ostrovsky en patín artístico sub 13 libre segunda C.

Además hubo mucha competencia en diferentes escenarios de la ciudad.

En acuatlón Federica Carletto se quedó con el primer puesto con un tiempo de 5’22” en la categoría sub 14; Santino Scarso Raggi en sub 14 quedó 4º con 5’26”; Francesca Carletoo, sub 16, quedó 4º con un tiempo de 19’12”; Agustina Martínez se quedó con la medalla de oro en sub 18, con un tiempo de 18’03”; Tiago Muñoz con 14’23” se quedó con la presea dorada en sub 18.

En beachvoley sub 18 el dúo Iara Faramiñan / Josefina Sosa superaron al equipo de Chacabuco por 2-0 (21/13 y 21/9); en universitario Iara Denappole / Belén Enriquez ganaron 21/06 y 21/08 a La Matanza; en sub 14 la dupla Máximo Sabella / Santiago Posodente ganaron 2-0 (21/17 y 21/13) a Junín; en sub 16 Joaquín Rodriguez / Brais Del Coto vencieron a Moreno por 2-1 (13/21, 21/14 y 15/09)

En básquet sub 17 el equipo femenino cayó por 46-15 ante Chacabuco.

El patín artístico Delfina Gamorre hizo su presentación en los Juegos Bonaerenses que terminó 11º/16 con 15.093 pts (sub 16 libre segunda C); Lara Menconi en tercera C, con 13.058 pts quedó 4º; Lara Ostrovsky se subió al podio en el tercer escalón, sub 13 segunda C, con un puntaje de 17.032 pts.

Bautista Larroquete perdió por 4-1 y 4-1 ante su par de Lomas de Zamora en la categoría sub 16 single promocional en tenis; en la categoría +60 la dupla Sassi/Minveielle cayeron por 2-0 (0/4 y 2/4) ante el combinado de Florentino Ameghino; Ambar Rondanina, sub 18, ganó por doble 4-0 a la tenista de Coronel Dorrego; Francisco Larroquet por 2-0 (5-4 y 4-0) superó al deportista de Mercedes; en universitario Lucas Folgado venció 2-1 (4-2, 4-5 y 11-9) a Salto y Abril Ubilla perdió 2-0 (4-1 y 4-0) ante Tigre; en sub 16 Lucía Sánchez le ganó por 2-0 (4/1 y 4/2) a su par de Lobos; en sub 14 Tomás Insanti / Matías Iriart ganaron 2-0 (4-0 y 4-1) a San Pedro; en +19 intelectual nivel 11 Matías Campos perdió 3-0 (6/11, 5/11, 4/11) ante San Isidro; en la modalidad A Rubén Monni cayó por 3-1 ante Berazategui.

Tejo A la dupla Alfredo Corzo /José Cattaneo vencieron en el debut, por 15-12 al combinado de Adolfo Alsina; en la rama femenina Teresa Medina/Celia Mercado superaron por 15-14 a la pareja de Tres Lomas; Ricardo Bernal/ Sara Cadavieco ganaron 15-8 a Villa Gesell.

En tejo B Roberto Samulac / Jorge Castro ganaron 15-13 a General Madariaga; en la modalidad mixto Emilia Pucciarelli / Humberto Mazzina ganaron 15-2 a La Matanza.

Tomás Constantini superó por 3-0 (11/6, 12/10 y 11/5) al representante de Ezeiza, en la categoría universitario de tenis de mesa; en sub 18 debutó Tobías Saisi con una victoria por 3-0 (3/11, 6/11 y 4/11) ante Patagones; en la modalidad PC intelectual Milagros Pierrou perdió 3-0 (11/0, 11/1 y 11/1) ante su par de Ituzaingo.

En badminton Joaquina Chaparro, sub 14, perdió 2-1 ante La Matanza.

En la disciplina de fútbol PCD intelectual para sub 16 nivel B, General Pueyrredon venció por 5-3 a Benito Juárez, en la categoría nivel C perdieron por 9-1 ante San Vicente y en la única las chicas cayeron por 5-0 ante Baradero.

El equipo femenino sub 16 escolar abierta de fútbol 5 ganaron 7-1 ante Almirante Brown en la primera fecha.En fútbol 11 los sub 16 vencieron por 2-1 a Quilmes. En fútbol playa el equipo sub 18 femenino perdieron 2-0 ante Hurlingham.

En hockey las sub 18 empataron 1-1 ante Morón.

En boccia Ramón Noguera venció 14-0 a su par de San Pedro, en la categoría sub 18 mixto BC2; en +19 BC1 Fernando Corinaldesi venció 7-1 al deportista de Chacabuco; en +19 BC2 Pablo Abruza disputó los dos partidos de la zona A obteniendo una victoria por 6-2 ante Ensenada y una derrota por 3-2 ante San Antonio de Areco;

En padel la pareja de +60 Susana Chambers / Amelia López ganaron 2-0 (6/4 y 6/3) a San Pedro; la dupla sub 14 Esteban Silva / Francisco Latino perdieron por 2-0 (6/4 y 6/3) ante el municipio de Monte; +60 masculino Fernando Laquidain / Oscar Gómez cayeron por 2-1 ante Hurlingham; en sub 18 Sofía Vallejos / Sofía Alioto vencieron por 2-0 (6/2 y 6/1) a Daireaux y en la misma categoría Ariel Angelini / Lautaro Torrente ganaron 2-1 (6/0, 5/7 y 7/6) a Monte.

En newcom el equipo B ganó 2-0 (15/2 y 15/0) a Magdalena y el equipo A ganó 2-0 (15/10 y 15/7) a Coronel Suárez.