"Compre local", la opción para impulsar el beneficio de las PYMES con la exploración petrolera

Allí, Guillermo Polke, presidente de la Federación Económica de la Provincia de Santa Cruz e integrante de CAME del sur de nuestro país, brindó detalles del crecimiento que significará para Mar del Plata la exploración petrolera y remarcó la necesidad de generar el "compre local" para beneficiar a las pymes de la ciudad.

"La exploración petrolera es algo muy importante para la región, la provincia y el país por los recursos que genera. Acá nos encontramos con una situación problemática, donde esos recursos, esa posibilidad de negocio para la pyme, a veces no se da con la importancia que consideramos debería tener. Tenemos que trabajar mucho con los estados provinciales en la defensa del compre local. No es algo que se da automático", afirmó Polke.

WhatsApp Image 2023-10-04 at 17.28.23.jpeg

En este marco, indicó que pueden aparecer empresas de otras regiones con mayor "respaldo financiero" que las Pymes, pero "lo que uno pretende es que el estado acompañe y que las pymes se preparen para ser los primeros beneficiados". "Desde el Estado hay que promover que las pymes puedan participar. En un compre local, una cuestión optima seria por el 50 o 60% de los recursos que demande esa actividad", agregó.

"En Santa Cruz tenemos plataformas en el mar argentino y la base en la localidad. Transporte personal, alimentos, recursos, repuestos, maquinaria, medicina laboral, ambulancias, empresas de seguridad, servicios, un sin un mero de cuestiones que necesita esa industria, hacerlo con esta visión. SI no hay en la región, ahí el estado tiene que promover que se genere esta sinergia de empresarios locales que se una para esta nueva actividad. Es difícil de hacer sin acompañamiento del Estado. Si no hay una mirada federal del país, la explotación de un recurso no renovable, las provincias en este caso tienen que tener preponderancia en los beneficios", concluyó Polke.