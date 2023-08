Con más de 4500 deportistas, comenzó el Mundial de Maxibásquet

Las principales figuras de básquet senior se darán cita en nuestra ciudad entre el 26 de agosto y el 3 de septiembre, para disputar la XVI edición del Mundial FIMBA (Federación Internacional de Maxibásquet).

El torneo regresó a Argentina luego de 32 años con 280 equipos participantes entre hombres y mujeres de categorías desde +30 a +80 años.

La actividad se desarrollará entre las 9 y las 19.30 en el Estadio Polideportivo “Islas Malvinas” (que será el escenario principal), además de los Polideportivos Barriales (Centenario, Libertad, Las Heras y Colinas) y las canchas de Alvarado, Atlético Mar del Plata, Ciromar, AGP, Centro de Excombatientes, Las Lomas y Banco Provincia, además de Miramar y Santa Clara del Mar. Además, se recuperaron las dos canchas del histórico CEF N°1 que quedarán activas para la práctica de básquet una vez que finalice el Mundial.

Los asistentes no solo podrán disfrutar de la presencia de destacados ex jugadores profesionales y amateurs. También tendrán acceso a una amplia oferta gastronómica, ya que una decena de foodtrucks se harán presentes no solamente en el predio del Polideportivo “Islas Malvinas”, sino que también en el resto de las sedes.

Intenso primer fin de semana

El sábado comenzará la acción con partidos en todas las canchas, excepto en el Polideportivo “Islas Malvinas” que será escenario de la Ceremonia de Apertura desde las 20 con el desfile de delegaciones, shows musicales y la presencia de autoridades municipales y nacionales.

Entre los partidos atractivos de la jornada inicial se producirá el regreso a las canchas del ídolo de Peñarol, “Tato” Rodríguez, a las 13.30 en el CEF N°1, con su equipo M40 de Argentina A junto a otros exjugadores como Lisandro Ciarlotti, Mariano Franco e Iván Najnudel, hijo del creador de la Liga Nacional, León Najnudel. También en el CEF al mediodía jugará una leyenda del básquet de Brasil, el reconocido Israel, pivot de 2,06 metros, participante de tres Mundiales y tres Juegos Olímpicos, que integra la categoría M60.

Otro ex base “milrayitas” como Paco Festa debutará también el sábado, a las 9, en el Polideportivo del barrio Libertad en la categoría M50 junto al ex Quilmes Santiago Cuñado.

A las 10.30 jugará en el Club Atlético Mar del Plata el competitivo equipo femenino de Argentina M55 que cuenta con la experimentada Diana Tizón, exjugadora de selección argentina, y con Laura Cors, exjugadora de Peñarol y primera mujer entrenadora de un equipo de básquet masculino de Liga Nacional. En el mismo reducto del Decano, a las 9, estará la campeona mundial Alessandra en M50, medallista de plata en Atlanta ´96 y gran figura del básquet femenino de Brasil.

Durante el mediodía del sábado, un jugador histórico de la selección y actual entrenador, el “Negro” Carlos Romano, se presentará en la cancha del Club Teléfonos con Argentina B en la categoría M65.

Otro ex Peñarol que verá acción el sábado al mediodía es el platense Héctor «Chueco» Haile que se sumó para reforzar al grupo de Círculo Policial de La Plata entre los M60 de Argentina B en el Polideportivo de Colinas ante Chile D.

También a las 12 en el Polideportivo del Barrio Centenario tendrá su primer partido el equipo de Gabriel Darrás, campeón de la Liga Nacional con Ferro y gran impulsor del básquet de veteranos a través de la agrupación Yeti Gutiérrez, con compañeros con pasado en Liga como Mariano Aguilar y Diego Mugherli en el equipo M55 de Argentina A.

El Polideportivo del barrio Libertad recibirá el sábado a las 16.30 al poderoso equipo de Italia M40 con el exjugador de Quilmes y Peñarol, Matías «Lata» Ibarra y su compatriota, el marplatense Emiliano Paparella, ambos radicados en Europa que vuelven al país para jugar el Mundial con la casaca italiana.

Además en Santa Clara del Mar se presentará el equipo del ex Quilmes Diego Prego, actual presidente de la Asociación de Jugadores de Básquetbol, en la categoría M45 con Argentina C.

Entre las más veteranas de Argentina emerge un verdadero ejemplo de vida: la incansable Ema Chiqui Giqueaux que a los 77 años se prepara para saltar a la cancha este sábado a las 13.30 en Banco Provincia con Argentina B en la categoría F65/70.

Nombres rutilantes para el domingo

El campeón olímpico Walter Herrmann, integrante de la Generación Dorada, es el referente principal entre las presencias destacadas. El alero santafesino integra la selección de España M35 junto al campeón mundial FIBA en 2006, Carlos Cabezas, y el ex Peñarol Diego Guaita.

El equipo europeo que representa al Unicaja de Málaga debutará el próximo domingo, a las 18, en el estadio Polideportivo ante Brasil y volverá a jugar el lunes, a las 18, en AGP frente a un equipo de Argentina con muchas caras conocidas de la Liga Nacional: los ex Peñarol Nicolás Lauría y Pablo Barrios, el ex Quilmes Pedro Calderón, el base Maxi Stanic y el tirador Diego García.