Con una misa, el obispo Gabriel Mestre se despedirá de Mar del Plata

Al mismo tiempo reveló que el 9 de septiembre será su "misa de despedida" a las 15 en la Catedral. Allí invitó a creyentes y no creyentes a acompañarlo en su despedida de la ciudad. "Con alegría por lo nuevo pero una nostalgia fuerte de dejar a mi querida diósesis de Mar del Plata", aseveró.

"Me enteré de la designación por teléfono, fue fuerte. No es fácil dejar la ciudad donde nací y tomé decisiones importantes. Pero rápidamente dije que sí", contó días atrás Mestre en diálogo con "Buenas Mañanas", el programa de Canal 8. "El Papa me mandó una carta muy afectuosa encomendándome a Dios para servir en esta nueva tarea. Seguramente tendré una charla teléfonica con Francisco y tal vez me diga algo particular para el trabajo que tengo que llevar adelante", afirmó.

Mestre, de 54 años, reemplazará a Víctor Manuel Fernández, designado prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe que asumirá su nuevo cargo en el Vaticano en las próximas semanas.