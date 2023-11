Conflicto entre clínicas e IOMA: ¿qué pasará con los beneficiarios el 4 de diciembre?

En principio remarcó: “Las clínicas Colón, 25 de Mayo y Pueyrredon anunciaron hace dos meses, luego de intentar solucionar esta situación durante dos años, que van a dar de baja el contrato. Actualmente se intenta dar la cobertura, pero el 4 de diciembre de no mediar ninguna respuesta se hará efectivo”.

“IOMA no nos da ninguna propuesta. Tuvimos una primera reunión donde planteamos que no solo era una cuestión de valor, también queremos una modificación de condiciones. Actualmente son muy difíciles de sostener, pero no obtuvimos ningún tipo de devolución de las propuestas que entregamos”, agregó.

Además, explicó que el reclamo “no tiene que ver con política” y que están expectantes al "diálogo". Por otra parte, dijo que los pagos llegan a demorar hasta “dos y tres meses”, eso quiere decir que perciben, según el profesional entrevistado, un “30 o 35% menos de lo pautado y por este motivo se cobra un diferencial”.

Por su parte, fuentes consultadas de IOMA Mar del Plata por Ahora Mar del Plata explicaron que actualmente se “deberían estar dando la totalidad de los servicios, ya que los convenios están vigentes. Entendemos y esperamos que se arribe a un acuerdo pronto para aportar certidumbre en estos momentos”.