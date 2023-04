Congresos y convenciones: la difícil misión de organizar a largo plazo entre alta inflación y dólar en alza

Acostumbrados por naturaleza a las proyecciones a largo plazo, el torbellino económico que generó el dólar durante este mes y muy en particular durante las últimas horas, con picos de cotización de 500 pesos por unidad, sacudió y fuerte al rubro de organización de congresos y convenciones.

“Siempre hacíamos dos revisiones de presupuestos y otra final, cerca de la fecha de realización del evento, pero ahora las estamos haciendo mensuales”, aseguró Julián García, director de G2 Consultora y actual presidente del Mar del Plata Convention & Visitors Bureau, preocupado por este contexto de incertidumbre.

Es un rubro, explica, que tiene buena parte de su producción dolarizada. “Alojamiento en hotelería, servicios de gastronomía, todo se cotiza en dólares”, detalló sobre parte de los servicios que se requieren para la organización de estas reuniones que tiene un calendario cerrado que cubre gran parte de la oferta de fechas y espacios de Mar del Plata.

El problema, aclara, es que por más que se presupuesta en dólares no hay una certeza de cobertura de costos tal como se presentan al momento de iniciar la organización. “La inflación está en alza y lo previsto va perdiendo valor”, indicó.

Aseguró a Ahora Mar del Plata que los congresos tienen en general una cobertura de costos con 50% de recursos logrados por sponsors y la otra mitad por inscripciones de participantes. Adelantó García que empresas multinacionales, en particular con base en Europa y Estados Unidos, se están bajando de algunos de estos eventos al no poder terminar de definir los costos.

congreso de psiquiatria.jpg

Como organizadores suelen tomar alojamiento a modo de reserva para los participantes. “Los hoteles solo aceptan que se anticipe en dólares el 30% y el resto hay que saldarlo no antes de una semana previa al inicio”, explicó sobre un mecanismo que se está volviendo habitual y condición de parte de estos prestadores.

En este mismo sentido destacó que se vuelve un problema el cobro anticipado de inscripciones ya que, con el correr del tiempo hasta el desarrollo del evento y la inflación a una velocidad muy intensa esos recursos pierden valor.

Una de las particularidades que se dio con este escenario pleno de complejidades económicas, dijo, es el desdoblamiento del paquete que se vende a los participantes. Habitualmente se ofrece inscripción y alojamiento, como un conjunto. “La opción que manejamos es cobrar la inscripción y que el hotel lo pague el participante porque el establecimiento no nos cobra por anticipado”, señaló.

Un verdadero dolor de cabeza para el sector porque, como detalla, este rubro trabaja en organización de congresos y convenciones hasta con tres años de anticipación. Y por más que se cotiza en dólares, la variación en la paridad cambiaria local no dan ninguna garantía, ya que los proveedores aumentan según inflación y muy por encima del ritmo de ajuste de la cotización oficial de la moneda estadounidense. Hoy con una brecha de casi 100% con el circuito paralelo.

Con 22 años de trayectoria en el mercado, dijo que desde G2 redoblan esfuerzos para acompañar y asistir a los clientes, de tal manera que puedan continuar con sus producciones de eventos a pesar de las actuales circunstancias. “Hace un mes que no paramos de pensar”, insistió García, que ya trabaja sobre la agenda para 2024. “Es una caja de sorpresas”, aseguró.

Y sobre los pautaos para este año consideró que no habrá sorpresas y que todo lo programado se realizará, aunque no descartó que puedan darse algunos cambios sobre el diseño original que tuvo, cuando hace un tiempo armaron el presupuesto. “Quizás en lugar de dos refrigerios haya uno”, puso a modo de ejemplo sobre ajustes que consideran que no impactarán sobre el producto final.