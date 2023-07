Construcción en Mar del Plata: confirman que hay 1.000 obras en ejecución y pleno empleo

El Secretario de Obras de la Municipalidad de General Pueyrredon, Jorge González, realizó un balance del presente de la industria de la construcción en Mar del Plata y destacó un incremento notorio en el desarrollo inmobiliario de la ciudad, incluidos grandes emprendimientos que además tienen el plus de recuperar patrimonio arquitectónico.

En Varese Así serán la exclusiva torre de departamentos y hotel boutique en el cotizado lote del ex Hurlingham

“En dos años creció casi el 100% la cantidad de metros cuadrados presentados y en construcción. Hay más de 1.000 obras en ejecución y, según la UOCRA, en pleno empleo”, afirmó, además.

Sobre el desarrollo de obras privadas como en el ex hotel Hurlingham, el Chateau Frontenac, el Distrito Tecnológico y el de Arte y Diseño, González comentó que se viene "gestionando hace tiempo la puesta en marcha de estas obras. En algunos casos evidenciaban cuestiones de seguridad, no solo estructural de patrimonio existente, sino de seguridad propia para los vecinos que habitan en la zona. Esa gestión se finalizó a fin de año, tuvimos un tiempo de análisis en la Secretaría, que determinó solicitar una cantidad de documentación para analizar la obra que no era habitual”.

“Hicimos la elevación correspondiente al Concejo Deliberante porque los considerábamos viables, el Concejo lo analizó invitando a los desarrolladores, y una vez que esto terminó se le solicitó un informe que quedó de 20 páginas y fue aprobado en la Comisión de Obras, otros ya pasaron la Comisión de Legislación”, relató.

“Cada uno de estos proyectos tiene dentro de su expediente una evaluación de impacto ambiental, una justificación desde el punto de vista urbanístico, desde el punto de vista normativo, tiene un informe del bien de patrimonio y su mantenimiento, un estudio de cono de sombra, que hace posible el análisis y estudio en todos sus aspectos”, manifestó luego.

Sobre los espacios específicos de determinadas actividades, el funcionario explicó que “pretendemos que haya nuevos polos, lo hicimos con el Distrito Tecnológico, y entendemos que el Distrito de Arte y Diseño va a potenciar la zona del Puerto y su proyección hacia la zona sur, también está todo el trabajo en el espacio público en la zona norte. Debemos seguir trabajando para ofrecerle a los desarrolladores locales y externos una Mar del Plata abierta a la inversión genuina, dentro de la normativa, con tratamiento en el Concejo y una proyección hacia las próximas décadas con la industria de la construcción como protagonista”.