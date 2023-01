Continúa el conflicto por los feriantes de la plaza San Martín: "Los llevan a la ilegalidad"

“Durante éstos 20 años se ha renovado anualmente una ordenanza que permite que los 80 feriantes puedan desarrollar tu tarea laboral en la legalidad. Desde el mes de abril el gobierno del intendente Montenegro se niega a renovarla con la excusa de que estaban buscando generar una ordenanza general para que todas las ferias del partido tengan la misma normativa, pero eso hasta ahora no ha sucedido y no hay miras de que ocurra en el corto plazo porque no está sesionando el Concejo Deliberante. Asimismo, representantes del oficialismo les adelantaron a lxs feriantes que quieren convertirla en itinerante”, destacaron en el escrito.

En este marco, apuntaron que con estas demoras se “lleva a los feriantes a la ilegalidad poniendo en riesgo el trabajo de 80 personas que no compiten con el comercio de la zona porque sus artesanías son parte del entramado cultural y turístico de la ciudad”.

“Nos expresamos a favor de la continuidad de la feria y exigimos la correspondiente normativa que legalice y de tranquilidad a los feriantes, en principio hasta el último día del mes de abril. Ello de ninguna manera impide que se avance con la supuesta normativa general para todas las ferias, en cuya construcción debe ser escuchada y tenida en cuenta la voz de los propios feriantes”, apuntaron.