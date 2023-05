Continúan los inconvenientes para validar recetas en farmacias

Por este motivo, desde Ahora Mar del Plata se dialogó con la secretaria del Colegio de Farmacéuticos de Mar del Plata, Stella Ligio , que en principio comentó: “Están todos los validadores lentos, no está totalmente solucionado el problema. Esto abarca todo el país y está saturado. Al ingresar a la página del Colegio de Farmacéuticos nos damos cuenta que cuando cierran algunas farmacias otras pueden llegar a validar, como por ejemplo las que están de turno”.

Asimismo, remarcó: “Sé que es feo decirlo, pero hay que tener paciencia. Se borraron algunos archivos del 10 de mayo, entonces cuando ingresamos tenemos las recetas en físico validadas, pero no tenemos la virtualidad, no aparecen en el sistema. La realidad es que no sabemos por cuanto tiempo más vamos a seguir de esta forma. Pudimos cerras las liquidaciones de cada una de las prepagas”.

Respecto a quienes necesitan una medicación con urgencia explicó que las farmacias están dando “una respuesta a todos los pacientes. Ojalá que todos los farmacéuticos puedan ayudar a los pacientes”.