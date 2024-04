Continuarán las protestas en el Sanatorio Belgrano

Los reclamos son por deudas de los últimos sueldos, que fueron abonados en algunos casos en un 30, 50 o 70%.

Los reclamos también fueron extensivos con las condiciones en que el personal desempeña sus tareas y la falta de insumos, sumadas a otro tipo de fallas como la falta de calefacción en la totalidad del establecimiento.

Embed - Atsa Mar del Plata on Instagram: " INFORMACIÓN IMPORTANTE | RETENCIÓN DE TAREAS POR TIEMPO INDETERMINADO EN EL SANATORIO BELGRANO YA QUE NO HAN ABONADO EL SUELDO DE SUS TRABAJADORES Exigimos a las autoridades del Sanatorio Belgrano que paguen la totalidad del salario a todos los compañeros y compañeras que prestan sus servicios diariamente en el Sanatorio. SIN SALARIOS NO HAY SALUD. @sanatoriobelgrano"