Conurbano Salvaje: "La pobreza es caldo de cultivo ideal, eso hay que resolver"

AHORA MDP: Conurbano salvaje es un concepto fuerte. ¿El lector se va a encontrar con historias duras?

DANIEL BILLOTA: Dura es la realidad. Lo que tratamos es de describirla. Tratamos de hacer un periodismo que hoy tal vez está un poco en desuso por el avance tecnológico. Yo creo que son grandes crónicas, como toda gran crónica, tratamos de ser los más descriptivos posibles, de no calificar situaciones. Tratamos que si alguien entra el libro descubra como es vivir en el conurbano.

Hay algunos barrios que no llegás si no tenés el permiso de alguien. Es peligroso entrar y hay que ver si la gente quiere hablar con vos, no está obligada. Recorrí caminos que yo no recorro, tiene que ver que para llegar a algunos barrios hay que zigzaguear mucho, entrar y salir de las rutas, entrar y salir de barrios. Me tomé el trabajo de describir los caminos. Yo fui en auto, pero para que alguien sepa que le pasa a esa persona que vive ahí y no tiene auto, a veces no tiene colectivo cerca. Hay caminos que demoré una hora. Hay que ponerse en posición de quien tiene que hacerlo para entrar y salir a trabajar.

En nueva esperanza para sortear esa dificultad intentó hacer una balsa, con dos palets, para sortear el riachuelo. Así se ahogaron cinco personas, que no sabían nadar. Hay otra anécdota ahí que es un choque de culturas.

En 2021 Larreta fue a nueva esperanza y con lógica propone solucionar este tema para cruzar el riachuelo: propone poner un puente. Los vecinos lo rechazan porque dicen que si ponen un puente, en cada extremo van a estar los soldaditos de los narcos cobrando los peajes.

Estamos hablando de culturas distintas, de otras formas de mirar la vida. Pero en esos barrios, la gente quiere vivir bien.

AHORA: ¿Por qué se llegó a esa situación? ¿En qué se falló para que ahora sea tan salvaje?

DB: No es sólo el Estado. Argentina es fallida. El conurbano crece con la industrialización. La desindustrialización lo vuelve un lugar pobre, de fábricas abandonadas, de gente que se dedica a la changa, trabajo en negro, cartonear. También eso genera cultura. Hay producción en el conurbano. Por ahí no una producción que permita montar un ciclo virtuoso, de generar trabajo en blanco. Esa gente quiere vivir mejor, pagar impuestos, ser reconocida. Ahí hay un problema porque también es cierto que no todos los que están frente al estado tienen la formación para dar buenas soluciones. No porque alguien sea elegido democráticamente lo convierte en un recurso humano apto para resolver problemas.

billota.jpeg

AHORA: Se habla de una conurbanización de Mar del Plata, con crecimiento de pobreza, violencia y narcomenudeo. ¿Estás de acuerdo con esa descripción?

DB: Sí. La pobreza es caldo de cultivo ideal. Lo que hay que resolver es la pobreza. Está en Mar del Plata, en Villa Gesell por decir algo. Va a estar en otros lugares que se resisten también, como por ejemplo Tandil. La gente se asienta dónde cree que tiene la esperanza de hacer algo que le permita vivir. El fenómeno se universalizó. Hay que romper el círculo vicioso de los negocios de la pobreza. No me refiero a los políticos pidiendo coimas. Si el Estado es el motor de la economía y tenemos cada vez más pobres, los negocios que van a hacer los empresarios son de pobres. Hay que romper ese ciclo y que Argentina vuelva a pensar en generar riqueza.

AHORA: ¿La gente del conurbano cree en la política para ese cambio?

DB: No sé si hablan de política en términos tradicionales. Sí se dan cuenta dónde está el poder, como eso los puede perjudicar, que tienen que dar a cambio para ser beneficiarios del poder. Lo que sí percibí es que en el voto históricamente ligado al peronismo, hubo bronca con el peronismo. Es una repuesta emotiva, esa bronca emotiva fue el voto a Javier Milei. Transformar esa bronca en algo positivo, es otra cuestión.

AHORA: ¿Cuál es su deseo con el libro en relación al lector?

DB: Lo que más me interesa del libro es que aquel que lo lea pueda conmoverse como nos conmovimos nosotros.